استطلاع رأي: كتلة نتنياهو تقترب من الحصول على أغلبية

رام الله - دنيا الوطنتوقع استطلاع للرأي، فوز كتلة اليمين والأحزاب المتدينة بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بـ 59 مقعدًا، على بعد مقعدين من الأغلبية، إذا تم إجراء انتخابات، في حين أن تحصل كتلة التغيير ب 57 مقعدًا.وفقًا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه القناة 12الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، سيكون حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو مرة أخرى هو الأكبر في الكنيست بحصوله على 32، يليه حزب الوسط "يش عتيد" بزعامة رئيس الحكومة الحالية يائير لابيد بـ 24 مقعدًا.وتوقع الاستطلاع أن يكون حزب "أزرق أبيض" الوسطي بقيادة بني غانتس ثالث أكبر الأحزاب بـ 13 مقعدًا، ينما سيحصل حزب "الصهيونية المتدينة" بقيادة سموتريتش و"القوة اليهودية" بقيادة بن غفير على 12 مقعدًا.وأعطى الاستطلاع حزب "شاس" بقيادة أرييه درعي على 8 مقاعد، و"يهودية التوراة" بقيادة يتسحاق جولدكنوبيب سيحصل على 7 مقاعد، أما "إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان سيحصل على 6 مقاعد، حزب "العمل" بقيادة ميراڤ ميخائيلي سيحصل على 5 مقاعد، "ميرتس" بقيادة زهاڤا چالؤون يحصل على 5 مقاعد، بينما سيحصل كل من حزب "حداش" و"تاعال" بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي على 4 مقاعد، أما "راعم" بقيادة منصور عباس سيحصل على 4 مقاعد.فيما لم تتجاوز نسبة الحسم أحزاب: "البيت اليهودي" بقيادة أييلت شاكيد، "الحرية الاقتصادية" بقيادة أبير قرا، "تسعريم بوعريم" بقيادة هدار مختار، "بلد" بقيادة سامي أبو شحادة، الحزب الاقتصادي بقيادة يارون زليخا، الأسرة الإسلامية وإسرائيل حرة ديموقراطية بقيادة إيلي أڤيدار.