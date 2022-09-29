العالول: شعبنا لن يكون مستسلما للواقع الذي يبنيه الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن الشعب الفلسطيني لن يكون مستسلما للواقع الذي يبنيه الاحتلال بالقتل والسلب وممارسة إرهاب الدولة.جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه ظهر اليوم الخميس، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، حيث استعرض الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، "والتي كانت آخر مشاهدها الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال يوم امس في جنين، وما تخلل ذلك من توجه واضح نحو إمعان الاحتلال بتجاوزه للقانون الدولي وممارسته لإرهاب الدولة وسعيه لاستباحة الدم والأرض الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس من انتهاكات وتعديات خطيرة وتحديدا المسجد الأقصى".واعتبر أن هذا "تعبير عن توجه دولة الاحتلال لتصعيد وتيرة التوتر"، مؤكدا أن "هذه الممارسة لن تجعل الشعب الفلسطيني مستسلما للواقع الذي يبنيه الاحتلال بالقتل والسلب وممارسة إرهاب الدولة".من جانبه، عبر ممثل الاتحاد الأوروبي عن الموقف الأوروبي الثابت برفض العنف والاستيطان، متمنيا النجاح للجهود المبذولة من اجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.