"المنظمات الأهلية" تستنكر الحملة التحريضية التي تقوم بها بعض الجهات بحق المنظمات النسوية

رام الله - دنيا الوطنيؤكد قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على استنكاره ورفضه للحملة التحريضية التي تقوم بها بعض الجهات بحق المنظمات النسوية.ويشير قطاع المرأة بقلق بالغ تجاه حملة التحريض والتشهير بحق المنظمات الأهلية النسوية ورموزها والتي بدأت تأخذ منحى خطير من الترهيب والتهديد.ويؤكد قطاع المرأة في الشبكة على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات النسوية من أجل تمكين المرأة الفلسطينية على جميع المستويات وحماية حقوقها، ودعم صمودها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها.ويشير قطاع المرأة باعتزاز إلى دور الحركة النسوية على المستوى الوطني على مدار تاريخ شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تتعرض فيه هذه المؤسسات إلى حملة تحريضية إسرائيلية شرسة.ويدعو قطاع المرأة كافة الأطراف الفلسطينية إلى العمل الجاد من أجل مواجهة هذه الحملة التحريضية وملاحقة من يقف خلفها.