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شؤون فلسطينية

لحلوح يشارك في المؤتمر العالمي الثالث حول تنشيط الحمية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط

لحلوح يشارك في المؤتمر العالمي الثالث حول تنشيط الحمية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 شارك وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح في أعمال المؤتمر العالمي الثالث حول تنشيط الحمية المتوسطية في دول حوض البحر الابيض المتوسط والمنظم من قبل معهد سيام- باري - ايطاليا بالشراكة مع وزارة الخارجية الايطالية والاتحاد من اجل المتوسط, المنعقد خلال الفترة 28-30 /09/2022 ، ويأتي هذا المؤتمر في اطار متابعة مخرجات قمة الغذاء المنظمة من قبل الامم المتحدة. 

وتضمن المؤتمر عدة محاور، من أهمها: الامن الغذائي، التغير المناخي، الحمية المتوسطية، التحولات الحاصلة في انظمة الغذاء في دول المتوسط، وتعزيز التعاون والتشبيك ما بين دول حوض المتوسط من اجل مواجهة التحديات بشكل فعال ومتكامل.

وقد القى عطوفة المهندس لحلوح كلمة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر ممثلا عن دول شرق المتوسط، واشار في كلمته الى حالة الامن الغذائي في دول شرق المتوسط والتحولات الجارية في انظمة الغذاء، كذلك التركيز على التحديات التي
تواجه قطاع الزراعة والامن الغذائي في فلسطين وخاصة الاحتلال الذي يشكل العقبة الرئيسية لتحقيق الامن الغذائي المستدام، من خلال استمرار سيطرته على الموارد الطبيعية والوصول الى الاسواق،، وقد تطرق لحلوح في كلمته الى عدد من المبادرات والاليات الاقليمية التي تساهم في تعزيز التعاون الاقليمي بين دول حوض المتوسط.


وقد شارك في المؤتمر الدكتور سامر جرار مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية وحضر المؤتمر عدد كبير من منظمات الامم المتحدة وممثلي دول حوض المتوسط و العديد من الخبراء من المؤسسات البحثية والمجتمع المدني والقطاع
الخاص.

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