السفير عبير الرمحي تلتقي بالأمين العام لدى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن





وثمّنت علاقات الأخوّة التي تربط البلدين، وأشادت الرمحي بجهود المملكة التي يقودها الملك عبد الله الثاني والدور الأردني الفاعل في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وبالتنسيق العالي على مستوى القيادتين لدعم الحقوق الفلسطينية.



من جانبه، رحّب السفير حازم الخطيب بهذه الزيارة، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والمتجذرة التي تربط دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وشعبيهما الشقيقين، وأكد أن المملكة ستظل تكرس كل طاقاتها من اجل حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها أولوية رئيسية للوصي عليها الملك عبد الله





وأكدت الرمحي على ضرورة الحفاظ على مستوى تنسيق عالي لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون الثنائي في مجال المراسم والتشريفات وتنسيق الأنشطة والفعاليات الخاصة بهذا الشأن ، بالإضافة إلى القيام بزيارات دورية وتبادل الخبرات بينهما وإمكانية عقد دورات تدريبية بين الوزارتين.





وقامت الرمحي بجولة ميدانية في مقر المعهد الدبلوماسي الأردني والاجتماع مع مديره والطاقم العامل به، والاطّلاع على تجربته في تطوير الكادر الدبلوماسي وآلية عمله وبحث آليات التعاون المشترك ومجالات الشراكة بين الجانبين.



وفي نهاية اللقاء، سلمت رئيس المراسم الأمين العام والقائم بأعمال ادارة المراسم، مسودة تفاهم في مجال المراسم والتشريفات بين الوزارتين، تمهيدا لتوقيعها حسب الأصول المعمول بها.



وحضر اللقاء سكرتير ثالث محمد حمد الله من مراسم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنالتقت رئيس المراسم السفير عبير الرمحي بالأمين العام والقائم بأعمال ادارة المراسم في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير/ حازم الخطيب، ومدير المعهد الدبلوماسي الأردني السفير/ بشير الزعبي.في بداية اللقاء، شكرت السفيرة الجانب الأردني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.