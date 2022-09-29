شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل لقاء نائب بـ "التشريعي" مع أصحاب الفنادق والمطاعم على شارع الرشيد

غزة: تفاصيل لقاء نائب بـ "التشريعي" مع أصحاب الفنادق والمطاعم على شارع الرشيد
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
تفقد يحيى العبادسة، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، بغزة، ورافقه مستشار رئيس المجلس التشريعي لشؤون المظالم ماجد أبو مراد، المطاعم والفنادق السياحية على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وبيّن العبادسة أن هذه الزيارة التفقدية جاءت استجابة لمظلمة تقدم بها أصحاب المطاعم والفنادق السياحية على شارع الرشيد، للاطلاع على مدى الضرر الواقع عليها بسبب تعطل حركة السياحة في قطاع غزة.

من جهتهم، طالب أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية المجلس بالتدخل لدى الجهات الحكومية لتعويضهم عن الأراضي التي تم استقطاعها لصالح شارع الرشيد، بالإضافة لتخفيض الضرائب المفروضة عليهم نظراً لتضرر حركة السياحة في القطاع وصعوبة الوضع الاقتصادي.

بدوره، وعد العبادسة بمتابعة مظلمتهم مع الجهات الحكومية المختصة وذلك بعد الاطلاع على مدى الخسائر التي تكبدوها خلال السنوات الماضية.

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