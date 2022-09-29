"الأورومتوسطي" يثير قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مع المرشح لتولي منصب المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "عثمان البلبيسي" لمناقشة أوضاع المهاجرين في ليبيا ومنطقة الخليج ولبنان وأوروبا.وناقش الجانبان عددًا من قضايا الاهتمام المشترك، بما في ذلك برامج العودة الطوعية التي تنفذها منظمة الهجرة الدولية، وعمليات الصد والإرجاع في البحر المتوسط، وأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا، إضافة إلى الظروف غير الإنسانية التي يعيشها بعض العمال المهاجرين في دول الخليج العربي.وتحدث الجانبان عن دور الضغط الإعلامي والشعبوية بالإضافة إلى التصورات المشوهة والنفعية السياسية في أوروبا في خلق سياسة معادية وغير فعالة تفرض على الدول إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء وصدهم عن الوصول إلى أوروبا بدلًا من فهم الأسباب الجذرية للمشكلة.وناقش الجانبان برنامج منظمة الهجرة للعودة الطوعية للمهاجرين في معسكرات الاحتجاز سيئة السمعة في ليبيا، إذ أكد فريق الأورومتوسطي على ضرورة ضمان موافقة المهاجرين وطالبي اللجوء على العودة الطوعية، بالإضافة إلى إشراكهم لدى عودتهم في برامج الاندماج التي تستهدف الأفراد، والمجتمعات التي يأتون منها.وشدد وفد الأورومتوسطي على ضرورة أن تضمن منظمة الهجرة الدولية عدم تسبب عملها بأي ضرر للفئات المستهدفة، أو أن يساهم بأي شكل من الأشكال في انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية.وقال مسؤول البرامج والاتصال لدى المرصد الأورومتوسطي "محمد شحادة" إن اللقاء يأتي ضمن حملة ضغط ومناصرة ينفذها الأورومتوسطي في ظل ازدياد أعداد الضحايا من المهاجرين وطالبي اللجوء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأضاف "شحادة" أن المهاجرين وطالبي اللجوء يلجأون لطرق الهجرة الخطرة وغير القانونية مثل عبور البحر الأبيض المتوسط بسبب عدم توفر طرق آمنة وقانونية للجوء والهجرة في أوروبا، ما يجعل حملات الصد غير فعالة لإنها لا تعالج اليأس الذي يدفع الأفراد إلى اللجوء لمثل هذه الطرق الخطرة.من جهته، أوضح "البلبيسي" أنّ منظمة الهجرة الدولية تتدخل على مستويات متعددة لمساعدة المهاجرين الذين يعيشون أوضاعًا مزرية في ليبيا، إذ تعمل على تقديم عدة خدمات على مستوى الصحة والنظافة، وأخرى تتعلق بتسجيل أعداد المحتجزين في المراكز، فضلًا عن رفع مستوى الوعي لدى الحراس في مراكز الاحتجاز، والتوسط لدى الحكومة الليبية في الحالات التي تتطلب ذلك.وأضاف أنّ المنظمة تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان أنّ المهاجرين الذين يطلبون العودة الطوعية يفعلون ذلك بدافع إرادتهم الحرة، مؤكدًا وقف المنظمة بعض الرحلات قبل إقلاعها بعد الاشتباه بإجبار بعض الركاب المهاجرين على العودة.وعلى مستوى المهاجرين في دول الخليج العربي، ناقش فريق المرصد الأورومتوسطي أوضاع المهاجرين المحتجزين في مخيمات مكتظة تفتقر للبنية التحتية الأساسية وخدمات الرعاية في السعودية، فضلاً عن عمليات الاستغلال التي يتعرض لها العمال المهاجرون في بعض الدول الخليجية.وتمتنع منظمة الهجرة الدولية عن المساعدة في عملية العودة في الحالات التي يُجبر المهاجرون فيها على العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث تعمل على التوسط بين الحكومة وسفارات المهاجرين المحتجزين.