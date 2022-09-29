الهباش : لا لوم على شعب يقاوم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الشيخ محمود الهباش، إن جريمة الاحتلال في جنين صباح أمس الأربعاء، هي وجه آخر لجرائمه اليومية في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، ولكل جرائمه السابقة بدءًا من مذبحة دير ياسين ثم مذبحة كفر قاسم ثم مذبحة صبرا وشاتيلا ثم مذابح غزة المتتالية.وأضاف في تصريح صحفي تعقيبا على جرائم الاحتلال في جنين والقدس، إنه لا لوم على شعب يقاوم المحتل حتى نيل حريته وانعتاقه من هذا الاحتلال الظالم بكل الوسائل الممكنة وبصمود منقطع النظير أمام آلة البطش الوحشية الاحتلالية والتي تستخدم أحدث الأسلحة الفتاكة ضد شعب أعزل ومدنيين آمنين.وشدد قاضي القضاة على أن التحديات التي يفرضها العدوان الإسرائيلي تفرض علينا وحدة موقف سياسي وميداني لمواجهة هذا العدوان الذي يستهدفنا جميعا.