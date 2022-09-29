شؤون فلسطينية

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على معلمين وطلبة في مدرسة أساسية بالخليل

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على معلمين وطلبة في مدرسة أساسية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المعلمين والطلبة، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة أساسية في المنطقة الجنوبية من الخليل.

وذكر مدير عام تربية الخليل عاطف الجمل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة، وداهمت الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الهيئة التدريسة والطلبة ورشت عددا منهم بغاز الفلفل، بعد أن حاولوا منع الجنود من اقتحام المدرسة والدخول إلى الغرف الصفية، ما أدى إلى إصابة المعلم ايهاب الرجبي برضوض في اليد، كما احتجزت طالبين واطلقت سراحهما لاحقا.

وأشار المرشد الاجتماعي في المدرسة عماد الطميزي، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على والد احد الطلبة المحتجزين من عائلة غيث، ما ادى الى اصابته برضوض، نقل على اثرها لاحد المستشفيات في المنطقة.

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