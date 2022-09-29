لجنة اتحاد الكاراتيه يشيد بجهود اللجنة الأولمبية في دعم واحتضان اللعبة في محافظات الوطن



وأشاد د. أسعد المجدلاوي خلال لقائه بجهوده الاتحاد وانتظام أجندته وإقامة بطولاته، والتي كان آخرها بطولة التصفيات التمهيدية، والتي جرت في صالة الشهيد” سعد صايل”المغطاة بمدينة غزة مساء الجمعة لأبطال اللعبة من مختلف الأندية والصالات والمراكز الرياضية؛ من أجل تصنيف اللاعبين الممارسين للعبة حسب مستوياتهم، وتأهيلهم للمشاركة في بطولة فلسطين المركزية المقررة مطلع ديسمبر المقبل.



وتابع الدكتور المجدلاوي: أن حرص الاتحاد على تنظيم البطولة المركزية، والاستعداد لها على مدار الأعوام الماضية أصبح مثالاً للفخر، ونموذجاَ يحتذى به للاتحادات الرياضية الأخرى في اقامة البطولات المركزية، والتي تجمع أبطال الوطن الواحد.



وكان اتحاد اللعبة قد أقام التصفيات بمشاركة عشرات اللاعبين المصنفين من كافة الفئات والأوزان لكلا الجنسين من شقي الوطن؛ تحضيراً لإقامة البطولة المركزية التي تجمع أبطال الوطن الفلسطيني مطلع شهر ديسمبر المقبل.



بدوره أشاد نائب رئيس اتحاد الكاراتيه بهجت طنطيش بدور اللجنة الأولمبية في احتضانها، ودعمها الدائم والكريم لأنشطة وفعاليات الاتحاد وحرصها الكبير على استمرار رقي وتطور عمل الاتحاد، واسناده في تطوير ونشر اللعبة، وتنفيذ البطولات والبرامج والدورات التدريبية على مدار العام.



وفي نهاية اللقاء قدم الاتحاد درعا تذكاريا للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ممثلا بالدكتور أسعد المجدلاوي؛ تقديراً لجهوده في دعم الاتحاد وأنشطته في محافظات الوطن.

رام الله - دنيا الوطناستقبل د. أسعد المجدلاوي صباح الأربعاء مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه بالمحافظات الجنوبية في مكتبه بمقر اللجنة الأولمبية بمدينة غزة، وبحضور الأمين العام المساعد باللجنة أ. محمد العمصي والمدير التنفيذي باللجنة إياد شاهين، فيما ضم مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه كلاً من: بهجت طنطيش نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، وأعضاء المجلس.