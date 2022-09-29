شؤون فلسطينية

مجدلاني: علم فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز النضال وسنقاتل من أجل أن يبقى مرفوعاً

مجدلاني: علم فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز النضال وسنقاتل من أجل أن يبقى مرفوعاً
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، أن علم دولة فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز النضال الفلسطيني فعشرات الشهداء من أبناء شعبنا ارتقوا شهداء دفاعا عن هذا العلم.  

وأضاف مجدلاني بيوم العلم الفلسطيني الذي يصادف يوم الجمعة 30 من ايلول سنقاتل ونناضل من أجل أن يبقى العلم الفلسطيني مرفوعا رغم أنف الاحتلال ولن نقبل بأن يُمس من أحد، تأكيدا على السيادة والهوية الفلسطينية، ودليلا على رفض الشعب الفلسطيني لوجود الاحتلال على أرضه. 

وتابع، يحاول الاحتلال بعنصريته واستمرارا لنهجه العدواني أن يمنع رفع العلم الفلسطيني، وأن يصدر ما تسمى القوانين التي تحظر رفع الاعلام الفلسطينية، فهذه الدولة الخارجة عن القانون والتي سرقت وما زالت تسرق الأراضي الفلسطينية ، ما تزال دولة قائمة على الذعر. 

ودعا، كافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات لرفع العلم الفلسطيني ، لما لهذا اليوم  من رمزية سياسية حيث أنه في الثلاثين من ايلول من كل عام يحيي أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم يوم العلم الفلسطيني،  حيث رفعه رئيس دولة فلسطين محمود عباس لأول مرة في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك عام 2015 إلى جانب اعلام الدول الأعضاء، وذلك بعد كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

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