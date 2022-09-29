شؤون فلسطينية

إضراب شامل في جنين حداداً على أروح الشهداء الأربعة المقاومين

إضراب شامل في جنين حداداً على أروح الشهداء الأربعة المقاومين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عمّ الإضراب الشامل اليوم الخميس، محافظة جنين، حداداً على أروح الشهداء الأربعة المقاومين، الذين ارتقوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أمس. 

وأغلقت المحال التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح، تلبية لدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، التي أكدت على ضرورة التمسك بخيار المقاومة للرد على جرائم الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء. 

واستشهد أمس أربعة مقاومين برصاص الاحتلال، وهم عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاماً)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاماً)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاماً)، إلى جانب إصابة 44 مواطناً بجروح مختلفة. 

وخرجت حشود جماهيرية ضخمة في جنازة تشييع الشهداء الأربعة، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالرد والانتقام لدماء الشهداء.

ونعت الفصائل الفلسطينية شهداء جنين، وأكدت حركة حماس أن عمليات الاغتيال الجبانة لن تمر مرور الكرام، ولن تجلب للعدو أمناً مزعوماً، وأن شعبنا الذي أعلن الاستنفار لحماية المسجد الأقصى المبارك وصدّ العدوان، مستمر في مقاومته بكل الوسائل، وفاءً لدماء الشهداء، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية.

وأوضحت حماس أن "دماء الشّهداء هي شعلة الغضب وفتيل الثورة المتصاعدة، حتّى دحر الاحتلال عن أرضنا"، مشيدة بعائلة المناضل فتحي خازم المجاهدة. 

وتابعت، "نؤكد وقوفنا مع عائلة خازم في وجه الملاحقة الصهيونية، والاستهداف المتواصل، فهذه الجريمة الصهيونية التي تستهدف عائلة الشهيد رعد خازم بطل عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، ما هي إلا محاولة يائسة للانتقام من العائلة والتغطية على فشل منظومة الاحتلال الأمنية أمام تصاعد المقاومة".

 بدوره، دعا والد الشهيدين، عبد الرحمن ورعد حازم، إلى توحد المقاومة والفصائل في جنين، تعقيبا على استشهاد نجله عبد الرحمن برصاص الاحتلال صباح أمس. 

وقال فتحي حازم: "إن المخيم أمانة في أعناقكم، ووحدة المخيم أمانة في اعناقك ووحدة الفصائل، إياكم أن تضيعوها هذا الصف، إياكم أن تنكسر"، مضيفاًن "ضلو ايد وحدة وروح وحدة ورجل واحد".

وخاض الشهيد عبد الرحمن ورفاقه المقامون، اشتباكات مسلحة عنيفة، قبل أن تستهدف قوات الاحتلال المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه بصاروخ مضاد للدروع. 

ورفض المجاهد فتحي حازم والد الشهداء، تسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تنفيذ ابنه رعد عمليته الاستشهادية والتي نجحت في قتل اثنين من الصهاينة وإصابة 14 آخرين بعضهم خطيرة. 

وفشل الاحتلال في أكثر من مرة في اعتقال والد الشهداء فتحي حازم، والذي عبّر عن فخره بالمقاومين في جنين، الذين يجسدون صورة وحدوية ووطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تصديهم لكل اقتحام.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: علم فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز النضال وسنقاتل من أجل أن يبقى مرفوعاً

مجدلاني: علم فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز النضال وسنقاتل من أجل أن يبقى مرفوعاً

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر بياناً في الذكرى 52 لرحيل جمال عبد الناصر

"الديمقراطية" تصدر بياناً في الذكرى 52 لرحيل جمال عبد الناصر

الديمقراطية تؤكد دعمها للأسرى المرضى والإداريين في خطواتهم النضالية وتدعو لتدويل قضيتهم

الديمقراطية تؤكد دعمها للأسرى المرضى والإداريين في خطواتهم النضالية وتدعو لتدويل قضيتهم

تيسير خالد: جيش الاحتلال يغلق العلاقة مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية

تيسير خالد: جيش الاحتلال يغلق العلاقة مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية

لعدم التزامهما بالشروط الصحية.. إيقاف مطعمَيْن مخالفَيْن مؤقتاً بالمحافظة الوسطى

لعدم التزامهما بالشروط الصحية.. إيقاف مطعمَيْن مخالفَيْن مؤقتاً بالمحافظة الوسطى

نادي الأسير: بتر اليد اليسرى للمعتقل الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة)

نادي الأسير: بتر اليد اليسرى للمعتقل الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة)

سرحان يكشف تفاصيل جديدة بشأن تعويض ساكني &#34;عنق الزجاجة&#34; وتطورات المدن المصرية

سرحان يكشف تفاصيل جديدة بشأن تعويض ساكني "عنق الزجاجة" وتطورات المدن المصرية

غزة: المحكمة العسكرية تمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

غزة: المحكمة العسكرية تمهل متهماً عشرة أيام لتسليم نفسه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: علم فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز النضال وسنقاتل من أجل أن يبقى مرفوعاً

مجدلاني: علم فلسطين يشكل معنى السيادة ورمز النضال وسنقاتل من أجل أن يبقى مرفوعاً

&#34;الديمقراطية&#34; تصدر بياناً في الذكرى 52 لرحيل جمال عبد الناصر

"الديمقراطية" تصدر بياناً في الذكرى 52 لرحيل جمال عبد الناصر

الديمقراطية تؤكد دعمها للأسرى المرضى والإداريين في خطواتهم النضالية وتدعو لتدويل قضيتهم

الديمقراطية تؤكد دعمها للأسرى المرضى والإداريين في خطواتهم النضالية وتدعو لتدويل قضيتهم

تيسير خالد: جيش الاحتلال يغلق العلاقة مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية

تيسير خالد: جيش الاحتلال يغلق العلاقة مع الفلسطينيين على دائرة امنية دموية

نادي الأسير: بتر اليد اليسرى للمعتقل الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة)

نادي الأسير: بتر اليد اليسرى للمعتقل الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة)

التميمي يطالب بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمواجهة جرائم الاحتلال

التميمي يطالب بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمواجهة جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل محاكمة الأسيرة المقدسية فدوى حمادة

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل محاكمة الأسيرة المقدسية فدوى حمادة

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.. &#34;الإحصاء&#34; يستعرض أوضاع المسنين بالمجتمع الفلسطيني

بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.. "الإحصاء" يستعرض أوضاع المسنين بالمجتمع الفلسطيني

منوعات

شيرين تهاجم منتج مسلسلها الأخير &#34;بخاف ألحق هشام سليم قبل عرضه&#34;

شيرين تهاجم منتج مسلسلها الأخير "بخاف ألحق هشام سليم قبل عرضه"

شاهد: فنانة شهيرة تحدث ضجة بطريقة ردها على شاب طلب الزواج منها

شاهد: فنانة شهيرة تحدث ضجة بطريقة ردها على شاب طلب الزواج منها

شاهد: اعلامي مصري يهاجم الشيوخ بسبب هشام سليم

شاهد: اعلامي مصري يهاجم الشيوخ بسبب هشام سليم

بعد حداد على وفاة زوجته لم يدم طويلًا.. خالد زكي يعود للسينما بقوة

بعد حداد على وفاة زوجته لم يدم طويلًا.. خالد زكي يعود للسينما بقوة

شاهد: زوجة الراحل سعيد صالح تهدد فنان شهير وتلجأ للقضاء

شاهد: زوجة الراحل سعيد صالح تهدد فنان شهير وتلجأ للقضاء

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد أدائه العمرة مع زوجته

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد أدائه العمرة مع زوجته

شاهد كيف تجاهل محمد رمضان هجوم الجمهور عليه واتهامه بالكذب

شاهد كيف تجاهل محمد رمضان هجوم الجمهور عليه واتهامه بالكذب

خطأ فادح في أغنية حكيم &#34;إفرض مثلًا&#34; يثير دهشة الجمهور

خطأ فادح في أغنية حكيم "إفرض مثلًا" يثير دهشة الجمهور

شاهد: تفاعل غريب على رسالة منة فضالي التي وجهتها لجمهورها

شاهد: تفاعل غريب على رسالة منة فضالي التي وجهتها لجمهورها

شاهد: مي عز الدين تحدث ضجة بظهورها بفستان زفاف.. ما حقيقة إرتباطها؟

شاهد: مي عز الدين تحدث ضجة بظهورها بفستان زفاف.. ما حقيقة إرتباطها؟

عربي

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13

العراق: ارتفاع حصيلة قتلى قصف إيران على إقليم كردستان إلى 13

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول