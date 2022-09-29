إضراب شامل في جنين حداداً على أروح الشهداء الأربعة المقاومين





وأغلقت المحال التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح، تلبية لدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي، التي أكدت على ضرورة التمسك بخيار المقاومة للرد على جرائم الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء.





واستشهد أمس أربعة مقاومين برصاص الاحتلال، وهم عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاماً)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاماً)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاماً)، إلى جانب إصابة 44 مواطناً بجروح مختلفة.





وخرجت حشود جماهيرية ضخمة في جنازة تشييع الشهداء الأربعة، وسط هتافات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالرد والانتقام لدماء الشهداء.



ونعت الفصائل الفلسطينية شهداء جنين، وأكدت حركة حماس أن عمليات الاغتيال الجبانة لن تمر مرور الكرام، ولن تجلب للعدو أمناً مزعوماً، وأن شعبنا الذي أعلن الاستنفار لحماية المسجد الأقصى المبارك وصدّ العدوان، مستمر في مقاومته بكل الوسائل، وفاءً لدماء الشهداء، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية.



وأوضحت حماس أن "دماء الشّهداء هي شعلة الغضب وفتيل الثورة المتصاعدة، حتّى دحر الاحتلال عن أرضنا"، مشيدة بعائلة المناضل فتحي خازم المجاهدة.





وتابعت، "نؤكد وقوفنا مع عائلة خازم في وجه الملاحقة الصهيونية، والاستهداف المتواصل، فهذه الجريمة الصهيونية التي تستهدف عائلة الشهيد رعد خازم بطل عملية إطلاق النار في "تل أبيب"، ما هي إلا محاولة يائسة للانتقام من العائلة والتغطية على فشل منظومة الاحتلال الأمنية أمام تصاعد المقاومة".





بدوره، دعا والد الشهيدين، عبد الرحمن ورعد حازم، إلى توحد المقاومة والفصائل في جنين، تعقيبا على استشهاد نجله عبد الرحمن برصاص الاحتلال صباح أمس.





وقال فتحي حازم: "إن المخيم أمانة في أعناقكم، ووحدة المخيم أمانة في اعناقك ووحدة الفصائل، إياكم أن تضيعوها هذا الصف، إياكم أن تنكسر"، مضيفاًن "ضلو ايد وحدة وروح وحدة ورجل واحد".



وخاض الشهيد عبد الرحمن ورفاقه المقامون، اشتباكات مسلحة عنيفة، قبل أن تستهدف قوات الاحتلال المنزل الذي كانوا يتواجدون فيه بصاروخ مضاد للدروع.





ورفض المجاهد فتحي حازم والد الشهداء، تسليم نفسه لقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تنفيذ ابنه رعد عمليته الاستشهادية والتي نجحت في قتل اثنين من الصهاينة وإصابة 14 آخرين بعضهم خطيرة.





وفشل الاحتلال في أكثر من مرة في اعتقال والد الشهداء فتحي حازم، والذي عبّر عن فخره بالمقاومين في جنين، الذين يجسدون صورة وحدوية ووطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تصديهم لكل اقتحام.



رام الله - دنيا الوطنعمّ الإضراب الشامل اليوم الخميس، محافظة جنين، حداداً على أروح الشهداء الأربعة المقاومين، الذين ارتقوا خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أمس.