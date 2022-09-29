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في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون

في جلسته الأولى.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للدولة خلفاً لعون
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس 29/9/2022، في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس ميشال عون.

وقد حضر الجلسة 122 نائباً من أصل 128، حيث صوت 63 نائبا بورقة بيضاء، وحصل النائب ميشال معوض على 36 صوتا، أما سليم إدة فحصل على 11 صوتا، 10 أصوات لـ"لبنان"، وصوت واحد مهسا أميني (الشابة الإيرانية التي توفيت خلال توقيف الشرطة الإيرانية لها) وصوت واحد لنهج رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي.

وبينما كان من المقرر انطلاق الدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته في 31 من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل، خرج بعض النواب من القاعة مما أدى إلى فقدان النصاب. 

وعلى الاثر رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، وقال: "اذا لم نتوافق ولم نكن 128 صوتا موحدا لن نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية".

ولدى سؤاله عن تاريخ عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، قال بري: "عندما أرى أن هناك توافقا سأدعو إلى عقد جلسة".

هذا وانطلقت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في الأول من سبتمبر الجاري وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022. ويرجح كثيرون دخول لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، نتيجة غياب تسوية سياسية تنبئ بإمكانية انتخاب رئيس قبل أقصى موعد للمهلة الدستورية.

دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائباً.

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