لعدم التزامهما بالشروط الصحية.. إيقاف مطعمَيْن مخالفَيْن مؤقتاً بالمحافظة الوسطى

رام الله - دنيا الوطنأوقفت المباحث العامة -دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمحافظة الوسطى- بالاشتراك مع وزارة الصحة، مطعميْن للمأكولات الشعبية عن العمل بشكل مؤقت، وذلك لعدم التزامهما بالشروط الصحية وفق إخطارات سابقة له.من جانب آخر، قالت مباحث التموين، إن طواقمها أتلفت 323 كيلو بطاطا وبندورة داخل أحد المطعمين لظهور علامات فساد عليها، مؤكدة أنه تم إغلاق المطعمين لحين تسويه الأوضاع الصحية مع الدوائر المختصة.وبيّنت أنها أحالت ملفات القضيتين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.