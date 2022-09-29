نادي الأسير: بتر اليد اليسرى للمعتقل الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة)





رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقل الجريح محمد ماهر السعيد (غوادرة) (17 عاما)- من مخيم جنين، خضع لعملية جراحية خلالها جرى بتر يده اليسرى، في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيليّ، وهو بوضع صحيّ بالغ الخطورة، حتى بعد إجراء العملية.وأوضح نادي الأسير أنّ محمد ماهر يُعاني من حروق شديدة وعميقة بنسبة 90% في جسده، وما يزال في قسم العناية المشددة، تحت أجهزة التنفس الاصطناعيّ، وذلك إلى جانب ابن عمه المعتقل الجريح محمد وليد -22 عامًا- والذي يقبع هو الآخر في ذات المستشفى، وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعيّ.ولفت نادي الأسير إلى أنّ المعتقل محمد وليد خضع لسلسلة عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، وهناك أمل في علاجه رغم الخطورة الحاصلة.ومجددًا حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، المسؤولية الكاملة عن مصيرهما، وطالب مجددًا كافة الجهات المختصة بضرورة ضمان تقديم العلاج اللازم لهما، ومتابعتهما صحيًا، خاصة أن كافة التجارب السابقة والراهنة فيما يتعلقبقضية المعتقلين الجرحى، كانت إدارة السّجون تمارس إهمالهم طبيًا عبر جملة من الأدوات، ومنها نقلهم إلى ما تسمى بعيادة "الرملة" بعد الفترة الأولى من العلاج، الأمر الذي ساهم في تفاقم الوضع الصحيّ للجرحى، خاصة أننا نتحدث اليوم عن حالات تواجه، وضعًا صحيًا ما بين بالغ الخطورة وخطير.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الجريحين السعيد (غوادرة)، في تاريخ الرابع من أيلول/سبتمبر على خلفية تنفيذ عملية الأغوار، وجرى تمديد اعتقالهما غيابيًا، عدة مرات.