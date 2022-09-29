إصابة فتى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

في سياق آخر، أصيب عدد من المعلمين والطلبة، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة اساسية في المنطقة الجنوبية من الخليل.



وذكر مدير عام تربية الخليل عاطف الجمل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة "الهاجرية" الأساسية المتوسطة، وداهمت الغرف الصفية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف الطلبة.



وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الهيئة التدريسة والطلبة ورشت عددا منهم بغاز الفلفل، بعد أن حاولوا منع الجنود من اقتحام المدرسة والدخول إلى الغرف الصفية، ما أدى إلى إصابة المعلم ايهاب الرجبي برضوض في اليد، كما احتجزت طالبين واطلقت سراحهما لاحقا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشار المرشد الاجتماعي في المدرسة عماد الطميزي، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على والد احد الطلبة المحتجزين من عائلة غيث، ما ادى الى اصابته برضوض، نقل على اثرها لاحد المستشفيات في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنأصيب فتى بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة البيرة.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل شرق البيرة، ما أدى لإصابة فتى بالرصاص الحي بركبته، ونقل على أثرها إلى المستشفى.من جهة أخرى، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على حافلة لنقل العمال في الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الرأس الأحمر، واستولت على حافلة لنقل عمال يعملون في الأراضي الزراعية في المنطقة، تعود ملكيتها للمواطن سعد أبو محسن.وبحسب محافظة طوباس فإن الاحتلال استولى خلال النصف الأول من العام الجاري، على 80 مركبة وجرار، وآلية زراعية، في الأغوار الشمالية.