التميمي يطالب بتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمواجهة جرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني كافة في مواجهة الإرهاب المنظم للاحتلال.وقال التميمي في تصريح له أمس الأربعاء، إن "المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين وأدت لاستشهاد أربعة شبان وجرح العشرات، إنما كانت مبيتة ومخطط لها مسبقا، وتأتي في إطار الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومات الاحتلال أمام صمت العالم أجمع".