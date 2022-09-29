هيئة الأسرى تنشر تفاصيل محاكمة الأسيرة المقدسية فدوى حمادة

رام الله - دنيا الوطنانتهت جلسة محاكمة الأسيرة المقدسية فدوى حماده في محكمة الصلح بحيفا، حيث قدم ضدها خمس لوائح اتهام تتعلق بالاعتداء على أفراد مصلحة السجون في سجن الدامون.وقام محامي هيئة الأسرى خلال الجلسة اليوم بالرد على لوائح الاتهام وإنكار كل ادعاءات النيابة، وطالب المحكمة بإلغاء اللوائح التي لا تمت بصلة للواقع، حيث أن الاسيرة فدوى معتقله في سجن الدامون وتمارس بحقها كما بحق باقي الأسيرات ابشع الانتهاكات للحقوق الأساسية، كما تفرض عليهن العديد من القيود أبرزها العزل.و بناءً على طلب النيابة، أعطت المحكمة فرصة للنيابة للرد على ادعاءات محامي الاسيرة، وتم تحويل الملفات لقاضي اخر لاستمرار التداول في لوائح الاتهام.وخلال الجلسة تحدثت الأسيرة عن تفاصيل الإهمال الطبي الذي يمارس بحقها حيث تعاني من أوجاع في الرجلين بعد الإصابة التي تعرضت لها بالسجن، ورغم مطالبتها المستمرة بالعلاج وحاجتها الماسة لنقلها لمستشفى مدني، إلا ان إدارة السجن تتعمد عدم الاستجابة لها.