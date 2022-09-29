الرجوب يبحث آليات تعزيز التعاون مع وزير الشباب الكويتي

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء في العاصمة الكويتية الكويت، مع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، عبد الرحمن بداح المطيري، اليات تعزيز التعاون المشترك.ووضع الرجوب خلال اللقاء الوزير المطيري في صورة الحالة الرياضية والشبابية في فلسطين، والبرامج التي ينفذها المجلس للنهوض بقطاع الشباب والرياضة الفلسطيني، وأبرز التحديات التي تشكل عائقا في طريق عملية التطوير وخاصة ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.وأشار إلى أن الرياضة تشكل أحد أبرز تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنبرا لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني ومعاناته للعالم.وأكد الرجوب تطلع فلسطين للاستفادة من الخبرات الكويتية في تطوير قطاع الشباب والرياضة في فلسطين، موجها الدعوة للوزير المطيري لزيارة فلسطين والاطلاع على واقع الشباب الفلسطيني عن قرب.