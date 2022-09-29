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شؤون فلسطينية

عرنكي يطالب المجتمع الدولي توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة المغتربين د.فيصل عرنكي، الهجمة الشرسة التي يشنها جيش الاحتلال على مدينة جنين، واستهداف المواطنين وترويعهم، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء.

وأضاف عرنكي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة تضاف الى سلسلة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بضرورة التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاكمة إسرائيل على جرائمها.

وتوجه عرنكي بأحر التعازي للعائلات الشهداء، وتمنى الشفاء للجرحى.

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