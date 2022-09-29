شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: 15 مسجداً تعرضت لاعتداءات خلال التسعة شهور من العام الحالي

رام الله - دنيا الوطن
كشف الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بأن 15 مسجداً تعرضوا لاعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال التسعة شهور من العام الحالي في إطار حملة تعديات ممنهجة على بيوت الله.

وبيّن أن الاحتلال لا تتوقف سياسته ونهجه عند سلب الأرض أو بيت، أو القاصدين بيوت الله، بل تجاوز ذلك إلى المساجد. 

وأكد بأن هذه الانتهاكات تأتي في ظل سياسة احتلالية ترمي إلى إتاحة المجال للمستوطنين للعمل دون أية ضوابط أو قيود حتى فيما يتعلق بالأماكن الدينية والمساجد بهدف الدفع بالمنطقة إلى حرب دينية لا يمكن تحديد نتائجها على المنطقة بأسرها.

ووثق التقرير الذي تعده العلاقات العامة والاعلام بالوزارة، إخطار سلطات الاحتلال بهدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة " نحالين "غرب بيت لحم، وتبلغ مساحة المسجد 220 متر مربع  إضافة إلى مأذنة قائمة، كما قامت طواقم بلدية الإحتلال في القدس باقتحام قرية العيسوية وأخطرت بوقف أعمال البناء بمسجد التقوى، تحت تهديد بالهدم عبر قرار إداري

وفي محافظة طولكرم اقتحم الاحتلال مسجد كفر عبوش القديم، في ساعات ما قبل الفجر برفقة سلطة الآثار الإسرائيلية التي قامت  بتصوير الأجزاء الداخلية من المسجد.

وسلم الاحتلال إخطاراً بوقف العمل في مسجد في قرية مردا قضاء نابلس، وأخطر بوقف أعمال الترميم الجارية في مقام النبي صالح في بلدة ترقوميا. علما بأن أعمال الترميم جارية في الموقع منذ عدة شهور للحفاظ على هذا المعلم التاريخي الاثري الديني

وأخطرت سلطات الاحتلال، بمنع أداء الصلاة في  مسجد الحميدية  ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، أو إجراء أعمال الترميم فيه، واستصلاح الأراضي المحيطة به، حيث وضعت اخطارا على مسجد "الحميدية" من أراضي الخضر جنوبا، يقضي بعدم أداء الصلاة فيه، أو القيام بأعمال ترميم داخله، ومنع استصلاح الأراضي المحيطة به، بزعم أنها منطقة أثرية، واخطرت بوقف العمل في مسجد قرية خشم الكرم جنوب شرق يطا، في محافظة الخليل.

ورصد التقرير قيام مستوطنين بحرق مدخل مسجد "عباد الرحمن" في زيتا جماعين، في محافظة نابلس ما أدى لحدوث أضرار في سجاده، وخطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب على جدران أحد المنازل القريبة من المسجد، وهدم الاحتلال مسجداً في تجمع "عرب الرماضين" الجنوبي في قلقيلية، وهاجم مستوطنون بلدة عوريف وحطموا نوافذ مسجد الرباط، وعاثوا خراباً وفساداً بمسجد " التقوى" بالتوانه (يطا)، وكذلك مسجد القزازين بالخليل، بعد تدنيسه وتفتيشه من قبل جيش الاحتلال، واعتدى مستوطنون على  مسجد السنية  في البلدة القديمة  في الخليل ،بالقاء زجاجات الخمر في باحاته، واغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدخل مسجد الزاوية الاميرية، بالباطون سابقا وتستمر في اغلاقه بالاضافة الى وضع حاجز احتلالي ملاصقا له.

واقتحمت أعداد كبيرة من قطعان المستوطنين، محيط مسجد النبي يونس في مدينة حلحول تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح المنازل المحيطة بالمسجد، تخلل ذلك محاولة خلع شبابيك المسجد.

 كما اعتدت  قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسجد صلاح الدين في أبو ديس، وقامت بتخريب محتوياته  والحقت به اضرار عديدة، كما واقتحمت قوات الاحتلال وسلطة الآثار مسجد سكاكا بسلفيت .

وكانت العلاقات العامة والاعلام قد وثَّقت في عام 2021،  الاعتداء على أكثر من 10 مساجد، ناهيك عن  العشرات بقطاع غزة على اثر العدوان الظالم على القطاع.

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