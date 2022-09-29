الخارجية الأميركية: قلقون للغاية من الوضع الأمني المتدهور في الضفة





من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لاستشهاد أربعة مواطنين في جنين.



رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الخارجية الأميركية، جميع الأطراف إلى القيام بكل ما هو مستطاع من أجل تخفيف ما وصفته "حدة التوتر والعودة إلى حالة تهدئة".وجاء في بيان عن الخارجية الأميركية، بأن الولايات المتحدة قلقة للغاية من الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).في السياق ذاته، طالبت بريطانيا إسرائيل بـ "التحلي بقدر من ضبط النفس عند استخدام أسلحة فتاكة قاتلة"، وفق تعبيرها.