شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع 31 لـ "كوميستك"

وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع 31 لـ "كوميستك"
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. م اسحق سدر في الاجتماع الافتراضي 31 للجنة التنفيذية للكومستك، برئاسة الرئيس الباكستاني د.عارف ألفي رئيس اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي (كومستيك). 

حيث بحث اللقاء آليات مواصلة تطوير أساليب التعلم عن بعد والتعلم الافتراضي لنقل الخبرات والتجارب بين الدول، وفتح أبواب المعرفة والمعلومات والتعليم عالي الجودة، وخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين دول العالم. يشار أن "كومستيك" هي لجنة وزارية دائمة تضم 57 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي تتألف من وزراء ومسؤولين عن العلوم والتكنولوجيا. 

كما تعقد كومستيك اجتماع جمعيتها العامة مرة كل عامين في إسلام أباد واجتماع اللجنة التنفيذية مرة كل عام.

 

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتقويم مجلس الأمن بما يضمن قدرته على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

"الخارجية" تطالب بتقويم مجلس الأمن بما يضمن قدرته على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ثماني حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ثماني حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

الخارجية الأميركية: قلقون للغاية من الوضع الأمني المتدهور في الضفة

الخارجية الأميركية: قلقون للغاية من الوضع الأمني المتدهور في الضفة

قيادي بـ (فتح) لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: إنهاء الانقسام لا يأتي باجتماعات

قيادي بـ (فتح) لـ "دنيا الوطن": إنهاء الانقسام لا يأتي باجتماعات

النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما بواقعة وفاة مواطن غرب رام الله

النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما بواقعة وفاة مواطن غرب رام الله

غزة: مواطنة توجه مناشدة لأمير قطر من أجل علاج ابنتها بزراعة &#34;قوقعة&#34;

غزة: مواطنة توجه مناشدة لأمير قطر من أجل علاج ابنتها بزراعة "قوقعة"

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق قطاع غزة

إصابات برصاص الاحتلال في الخليل واعتقالات متفرقة بالضفة والقدس

إصابات برصاص الاحتلال في الخليل واعتقالات متفرقة بالضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ثماني حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ثماني حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع 31 لـ &#34;كوميستك&#34;

وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع 31 لـ "كوميستك"

غزة: مواطنة توجه مناشدة لأمير قطر من أجل علاج ابنتها بزراعة &#34;قوقعة&#34;

غزة: مواطنة توجه مناشدة لأمير قطر من أجل علاج ابنتها بزراعة "قوقعة"

إصابات برصاص الاحتلال في الخليل واعتقالات متفرقة بالضفة والقدس

إصابات برصاص الاحتلال في الخليل واعتقالات متفرقة بالضفة والقدس

الطقس: أجوار حارة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجوار حارة وارتفاع على درجات الحرارة

فتح تدعو لاعتبار الخميس يوم غضب شامل

فتح تدعو لاعتبار الخميس يوم غضب شامل

الصحة: إصابتان حرجتان بينهما طفل خلال المواجهات مع الاحتلال بالضفة

الصحة: إصابتان حرجتان بينهما طفل خلال المواجهات مع الاحتلال بالضفة

طبيب في مجمع فلسطين الطبي يتهم وزارة الصحة بنقله تعسفيًا.. ووكيل الوزارة يرد

طبيب في مجمع فلسطين الطبي يتهم وزارة الصحة بنقله تعسفيًا.. ووكيل الوزارة يرد

منوعات

شاهد: اعلامي مصري يهاجم الشيوخ بسبب هشام سليم

شاهد: اعلامي مصري يهاجم الشيوخ بسبب هشام سليم

بعد حداد على وفاة زوجته لم يدم طويلًا.. خالد زكي يعود للسينما بقوة

بعد حداد على وفاة زوجته لم يدم طويلًا.. خالد زكي يعود للسينما بقوة

شاهد: زوجة الراحل سعيد صالح تهدد فنان شهير وتلجأ للقضاء

شاهد: زوجة الراحل سعيد صالح تهدد فنان شهير وتلجأ للقضاء

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد أدائه العمرة مع زوجته

لهذا السبب.. الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد أدائه العمرة مع زوجته

شاهد كيف تجاهل محمد رمضان هجوم الجمهور عليه واتهامه بالكذب

شاهد كيف تجاهل محمد رمضان هجوم الجمهور عليه واتهامه بالكذب

خطأ فادح في أغنية حكيم &#34;إفرض مثلًا&#34; يثير دهشة الجمهور

خطأ فادح في أغنية حكيم "إفرض مثلًا" يثير دهشة الجمهور

شاهد: تفاعل غريب على رسالة منة فضالي التي وجهتها لجمهورها

شاهد: تفاعل غريب على رسالة منة فضالي التي وجهتها لجمهورها

شاهد: مي عز الدين تحدث ضجة بظهورها بفستان زفاف.. ما حقيقة إرتباطها؟

شاهد: مي عز الدين تحدث ضجة بظهورها بفستان زفاف.. ما حقيقة إرتباطها؟

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

عربي

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

مصر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان