وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع 31 لـ "كوميستك"





حيث بحث اللقاء آليات مواصلة تطوير أساليب التعلم عن بعد والتعلم الافتراضي لنقل الخبرات والتجارب بين الدول، وفتح أبواب المعرفة والمعلومات والتعليم عالي الجودة، وخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين دول العالم. يشار أن "كومستيك" هي لجنة وزارية دائمة تضم 57 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي تتألف من وزراء ومسؤولين عن العلوم والتكنولوجيا.





كما تعقد كومستيك اجتماع جمعيتها العامة مرة كل عامين في إسلام أباد واجتماع اللجنة التنفيذية مرة كل عام.







رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. م اسحق سدر في الاجتماع الافتراضي 31 للجنة التنفيذية للكومستك، برئاسة الرئيس الباكستاني د.عارف ألفي رئيس اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لمنظمة التعاون الإسلامي (كومستيك).