شؤون فلسطينية

ارتفاع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1% في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
تشير التقديرات الأولية الى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 1% بالمقارنة مع الربع الأول 2022.

وبلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 7%، ثم نشاط التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%، ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع، الخدمات بنسبة 2% لكل منهما.  إن هذا الارتفاع قابله انخفاض لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 4%، ونشاط الانشاءات بنسبة 3%.

كذلك ظهر ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,175 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 684 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 765 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2022 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% بالمقارنة مع الربع المناظر 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,101 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 0.1% مقارنة مع الربع المناظر 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 317 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6% مقارنة مع الربع المناظر 2021.

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