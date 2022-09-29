غزة: مواطنة توجه مناشدة لأمير قطر من أجل علاج ابنتها بزراعة "قوقعة"



وناشدت شهاب أمير قطر بأن يتدخل لهذه الحالة الإنسانية بشكل عاجل، نظراً لتكلفة العملية الباهظة، وتقدر بحوالي من 40-70 ألف يورو وهو مبلغ كبير جدًا لا تستطيع عائلتها توفيره.



يشار إلى أن المواطنة شهاب من متضرري العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، عام 2021، حيث تسكن في شارع الوحدة والذي شهد مجزرة خلال العدوان أسفر عن استشهاد نحو 50 مواطناً بينهم نساء وأطفال.



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وفيما يلي كافة الأوراق المتعلقة بحالة الطفلة "نايا شهاب":





رام الله - دنيا الوطنناشدت المواطنة روان شهاب من مدينة غزة، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمساعدتها في دفع تكاليف علاج ابنتها "نايا"، التي تعاني من مشكلة كبيرة في السمع.وتقول "شهاب" في مناشدتها: إن ابنتها "نايا" وُلدت ولديها مشكلة كبيرة في السمع، الأمر الذي يتطلب سرعة علاجها في إحدى المستشفيات الألمانية.وقالت: إنه وحسب ما يقول لها الأطباء المتخصصون فإن ابنتها تحتاج لزراعة قوقعة، حتى تستطيع أن تسمع بشكل جيد، على غرار جميع أطفال العالم، مشيرة إلى أن هذه العملية تجرى فقط في إحدى المستشفيات الألمانية، وتحديداً في مدينة هانوفر.