إصابات برصاص الاحتلال في الخليل واعتقالات متفرقة بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، تزامناً مع حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.وذكرت وزارة الصحة أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا، وتركزت الإصابات في الأطراف السفلية، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجميعا مستقرة.وفي بلدة دورا، داهمت قوات الاحتلال عددا من القرى والبلدات شملت قرية بيت عوا وخرسا والطبقة، وأعلنت عنها منطقة عسكرية مغلقة، واقتحمت عددا من المحال التجارية بحثا عن تسجيلات كاميرات المراقبة.والليلة الماضية، أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، إلى جانب اعتقال المواطن عمر هاشم اخليل من البلدة.كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب جنوب الخليل، فيما شهد المدخل الجنوبي لمدينة الخليل مواجهات مع قوات الاحتلال.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتـلال قرية صير شرق قلقيلية، وشنت حملة مداهمات طالت عدداً من المنازل الفلسطينية في القرية.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحمن منصور وزهران زهران وبركات الزعتري ورزق الصياد وداود أبو حطب من بلدة بدو شمال غرب المدينة.وضمن الانتهاكات المتواصلة، هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزلاً في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، وذلك بعد اقتحام منطقة "برك سليمان".ومكون المنزل الذي هدمه الاحتلال من طابقين، وتبلغ مساحته 220 متراً مربعاً، ويعود للمواطن إسماعيل عوض صلاح، بحجة عدم الترخيص.