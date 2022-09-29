(هأرتس): ثلاث مسارات أمام حكومة يائير لبيد بشأن جنين





وأضافت أنه على الرغم من إحجام الحكومة الإسرائيلية، برئاسة يائير لبيد، عن مثل هذه العملية، فإنها تواجه الآن ثلاث مسارات عمل، أولها "ضبط النفس بشكل كبير في عمليات الاعتقال في جنين، باستثناء إحباط الخلايا التي تكون على وشك تنفيذ عمليات".



وتابعت: المسار الثاني هو استمرار النشاط بالشكل الحالي، مع تجنب بقاء القوات لفترة طويلة، والثالث "عملية واسعة تركز على جنين ومحيطها، يشارك فيها عدد كبير من الوحدات وقد تستمر دون تاريخ انتهاء واضح".



ووفق الصحيفة، فإن حكومة الاحتلال تفضل الخيار الثاني، و"لكن عملية دامية على طرق الضفة أو في الداخل قد يدفعها إلى الخيار الثالث".







وكانت قوات الاحتلال اغتالت أمس الأربعاء، أربعة مواطنين، خلال اقتحامها مخيم جنين.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، إن ما وصفته التوتر والاحتكاك العنيف المستمر في الضفة الغربية، "يهدد بجر الجيش إلى عملية أوسع في جنين، حتى قبل انتخابات (كنيست) المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".