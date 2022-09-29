طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي من نيكاراغوا.. لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنأفاد مصدر دبلوماسي لوكالة (فرانس برس)، أنّ وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا أبلغ، أمس الأربعاء، بيتينا موشايت، سفيرة الاتحاد الأوروبي في ماناغوا، أنّ حكومته قرّرت طردها من البلاد.وقال المصدر إنّ "موشايت التي تولّت منصبها في ماناغوا، في تشرين الأول/أكتوبر 2021، استدعيت إلى مقرّ وزارة الخارجية، حيث تلا على مسامعها الوزير مونكادا قرار طردها من بلاده"، وفق قناة (الميادين).وبحسب موقع "100% نوتيسياس" النيكاراغوي، فإنّ الحكومة عزت قرارها طرد السفيرة موشايت إلى "تدخّل الاتّحاد الأوروبي في شؤون نيكاراغوا وعدم احترامه السيادة الوطنية".وأكد المصدر الدبلوماسي لوكالة (فرانس برس) أنّه لم يتمّ الإعلان حتى الآن عن أيّ قرار رسمي، كما أنّ الحكومة النيكاراغوية لم تكن قد أصدرت، حتى عصر الأربعاء، أيّ تعليق بشأن هذه الأنباء.ويأتي طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد سبعة أشهر من طرد ماناغوا السفير البابوي فالديمار سومرتاغ.وفي سياق متصل، أعلنت حكومة نيكاراغوا، يوم الجمعة الماضي، حجب برامج ناطقة بالإسبانية تبثّها قناة (سي إن إن) الأميركية الإخبارية، واصفةً الأمر بأنّه "هجوم على السيادة الوطنية للبلاد".وقالت نائبة الرئيس والناطقة باسم الحكومة، روزاريو موريو، إنّ سلطات البلاد وجدت أنّ المحتوى الذي تبثّه قناة (سي إن إن) بالإسبانية يتعارض مع احترام السيادة الوطنية التي يكفلها الدستور، ونتيجة لذلك، أمرت بـ"السحب الفوري لهذه القناة من شبكة القنوات المرخّص لها".