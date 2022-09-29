دولي

الولايات المتحدة: ست إصابات جراء إطلاق نار على مدرسة بكاليفورنيا

الولايات المتحدة: ست إصابات جراء إطلاق نار على مدرسة بكاليفورنيا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ست أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار شارك فيه أكثر من مسلح، في حرم مدرسة ثانوية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الأربعاء.

وذكرت محطة (إيه بي سي نيوز) أنّ إطلاق النار وقع نحو الساعة 12:45 ظهراً بالتوقيت المحلي في مرافق مشتركة بين "رودسديل نيوكامر" ومدرسة "باي إيريا تكنولوجي" في المدينة، وفق قناة (الميادين).

ونقل خمسة من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان للشرطة إنّ سيارة توقفت إلى جانب حرم المدرسة، وخرج ثلاثة مسلحين وفتحوا النار ثم غادروا، ومن بين المصابين الستة، تمّ الإبلاغ عن إصابة شخص واحد على الأقل بجروح خطرة.

ويأتي هذا الحادث الذي وقع في حرم المدرسة، في الوقت الذي تكافح أوكلاند أكثر من عامين من عنف السلاح المتزايد.

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