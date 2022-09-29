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اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار

اليمن: قبولنا الهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، خلال لقائه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في صنعاء، أنّ هدف حكومة صنعاء هو "تحقيق مطالب شعبنا اليمني بالسلام المشرف والعادل".

وأشار المشاط إلى أنّ "الظلم الذي لحق بشعبنا اليمني من جراء العدوان والحصار كبير جداً مقارنة بالمطالب الإنسانية البسيطة التي يقدمها، من صرف لمرتبات موظفي الدولة كافة، ومعاشات المتقاعدين، ورفع الحصار"، وفق قناة (الميادين).

وأوضح أنّ "النهب مستمر للثروة السيادية من قبل العدوان ومرتزقته، والتي يمكن أن تغطّي المرتّبات لسنوات، وهو ما يجعل حلّ هذا الملف بسيطاً جداً لولا إرادة دول العدوان في استمرار معاناة أبناء الشعب اليمني". 

وبيّن أنّ "عدم تخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية، التي صنعها العدوان بشكل متعمّد، تعني أنه هو من يرفض الهدنة، وليس من يتبنى المطالب المحقة لشعبنا اليمني"، مشيراً إلى أنّ "من يمنع شعبنا من حقه فلا يتوقّع منا أن نقدم له الورود".

وحول التزام التحالف السعودي بشروط الهدنة، أكّد المشاط أنّ "صرف مرتبات  موظفي الدولة كافة، ومعاشات المتقاعدين، مطلب أساسي للشعب اليمني"، محذراً من أنه "إذا لم يتحقق ذلك وتتحسن مزايا الهدنة، فلن نقبل بتجديدها". 

وتابع: "قبولنا للهدنة بهذه الطريقة يعدّ قبولاً باستمرار الحرب والحصار على شعبنا اليمني العزيز بطريقة أشرس من الحرب العسكرية".

ولفت إلى أنه "نحن لم نطلب من أحد أن يمنّ على شعبنا اليمني، وإنما نطالب بحقه في ثرواته النفطية والغازية وغيرها، وأن تصرف المرتبات منها".

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