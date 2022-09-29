دولي

بعد إغراق كوبا في الظلام.. "أيان" يشتد قوة مع اقترابه من فلوريدا

بعد إغراق كوبا في الظلام.. "أيان" يشتد قوة مع اقترابه من فلوريدا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يقترب الإعصار "إيان" من فلوريدا (جنوب الولايات المتحدة) إذ أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأربعاء أن قوته اشتدت ليصبح "إعصارا خطيرا للغاية".

وبحسب موقع (فرانس 24)، فقد أضاف المركز الوطني أنه بات مصنفا من الفئة الرابعة وفق مقياس سفير سيمبسون المؤلف من خمس درجات. 

وكان "إيان" أسفر عن مقتل شخصين الثلاثاء في كوبا التي غرقت في الظلمة بسبب انقطاع الكهرباء عن كامل أراضيها.

ويقترب الإعصار "إيان" الذي بات مصنفا من الفئة الرابعة (وفق مقياس سفير سيمبسون المؤلف من خمس درجات) من فلوريدا (جنوب الولايات المتحدة) إذ أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأربعاء أن قوة "إيان" اشتدت ليصبح "إعصارا خطيرا للغاية".

وتهدد سرعة رياح الإعصار البالغة 220 كلم/ساعة بالتسبب بـ"عاصفة مميتة" وبرياح وأمطار "كارثية"، وفق المركز الوطني للأعاصير.

وصدرت أوامر إخلاء في حوالى عشر مناطق ساحلية في ولاية فلوريدا، قرابة الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي (الساعة الخامسة ت غ)، مع توصيات بإجلاء الناس طوعا في مناطق عدة أخرى على ما ذكرت فرق الإغاثة.

واجتاحت رياح عنيفة أرخبيل "كيز" وجزء من ساحل فلوريدا الجنوبي الغربي، وفق المركز الوطني للأعاصير. وتوقفت حركة الطيران في مطار تامبا الثلاثاء في وقت متأخر من بعد الظهر.

أكد وزارة الدفاع الأمريكية أن 3000 من رجال الحرس الوطني في حالة تأهب في فلوريدا فيما يتوقع وصول 1800 آخرين.

من جهتها، تخلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن إطلاق صاروخ فائق القوة باتجاه القمر كان مقرراً الثلاثاء من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

وقد ضرب إعصار "إيان" كوبا الثلاثاء بقوة 3 درجات واجتاح غرب البلاد لمدة خمس ساعات قبل أن يتجه نحو خليج المكسيك، وفق معهد الأرصاد الجوية الكوبي "إينسمت".  

وقتل شخصان في مقاطعة بينار ديل ريو الغربية، وفق وسيلة إعلام حكومية كوبية. وغرقت كل الجزيرة التي تضم 11,2 مليون نسمة بالظلام.

وغادرت عين الإعصار الأراضي الكوبية عند الساعة 09,50 (16,50 ت غ) قرب بويرتو اسبيرانسا حسب ما أفاد معهد الأرصاد الجوية في كوبا.

وعلى طريق سام خوان إي مارتينيس على بعد 190 كيلومترا من هافانا ضرب الإعصار بقوة بينار ديل ريو حيث تتركز غالبية مزارع التبغ في البلاد، وقد غمرت المياه المزروعات واقتلعت أشجار فيما انتشرت كابلات كهربائية على الأرض.

وتفقد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الثلاثاء أكثر مناطق بينار ديل ريو تضررا، وكتب في تغريدة "الأضرار كبيرة" مؤكدا أن مساعدات أرسلت إلى المنطقة.

وأجلي نحو 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو حيث "الأضرار جسيمة" حسب ما أفادت المسؤولة في الحزب الشيوعي المحلي ياميلا راموس.

وأتى إيان بعد الإعصار فيونا الذي اجتاح السبت ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي حاصدا ثلاثة قتلى بعدما ضرب منطقة الكاريبي حيث سقط سبعة قتلى.

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