الطقس: أجوار حارة وارتفاع على درجات الحرارة
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
السبت: يكون الجو حارا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الاحد: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
|
المدينـة
|
اليـوم
ع- ص
|
غـداً
ع- ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
المدينـة
|
اليـوم
ع – ص
|
غـداً
ع – ص
|
بعد غـد
ع- ص
|
القدس
|
29-20
|
33-21
|
32-20
|
بيت لحم
|
29-20
|
33-21
|
32-20
|
رام الله والبيرة
|
28-19
|
32-20
|
31-19
|
طولكرم
|
30-22
|
33-23
|
32-22
|
نابلس
|
30-21
|
34-22
|
33-21
|
قلقيلية
|
30-22
|
33-23
|
32-22
|
جنين
|
33-23
|
37-24
|
36-23
|
سلفيت
|
29-20
|
33-21
|
32-20
|
طوباس
|
34-24
|
38-25
|
37-24
|
روابي
|
30-19
|
31-21
|
33-22
|
الخليل
|
28-19
|
32-20
|
31-19
|
غزه
|
29-23
|
32-24
|
31-23
|
أريحا
|
39-27
|
43-28
|
42-27
|
خانيونس
|
29-23
|
32-24
|
31-23
|
الأغوار الشمالية
|
37-25
|
41-26
|
40-25
|
رفح
|
30-22
|
33-23
|
32-22
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