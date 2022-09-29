شؤون فلسطينية

الطقس: أجوار حارة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: أجوار حارة وارتفاع على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا إلى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً  نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو حارا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:
التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.
خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

 

المدينـة

اليـوم

ع- ص

غـداً

ع- ص

بعد غـد

ع- ص

 

المدينـة

اليـوم

ع – ص 

غـداً

ع – ص

بعد غـد

ع- ص

      القدس

29-20

33-21

32-20

بيت لحم

29-20

33-21

32-20

رام الله والبيرة

28-19

32-20

31-19

طولكرم

30-22

33-23

32-22

نابلس

30-21

34-22

33-21

قلقيلية

30-22

33-23

32-22

جنين

33-23

37-24

36-23

سلفيت

29-20

33-21

32-20

طوباس

34-24

38-25

37-24

روابي

30-19

31-21

33-22

الخليل

28-19

32-20

31-19

غزه

29-23

32-24

31-23

أريحا

39-27

43-28

42-27

خانيونس

29-23

32-24

31-23

الأغوار الشمالية

37-25

41-26

40-25

رفح

30-22

33-23

32-22

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