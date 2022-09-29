الطقس: أجوار حارة وارتفاع على درجات الحرارة



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة . درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي المدينـة اليـوم ع- ص غـداً ع- ص بعد غـد ع- ص المدينـة اليـوم ع – ص غـداً ع – ص بعد غـد ع- ص القدس 29-20 33-21 32-20 بيت لحم 29-20 33-21 32-20 رام الله والبيرة 28-19 32-20 31-19 طولكرم 30-22 33-23 32-22 نابلس 30-21 34-22 33-21 قلقيلية 30-22 33-23 32-22 جنين 33-23 37-24 36-23 سلفيت 29-20 33-21 32-20 طوباس 34-24 38-25 37-24 روابي 30-19 31-21 33-22 الخليل 28-19 32-20 31-19 غزه 29-23 32-24 31-23 أريحا 39-27 43-28 42-27 خانيونس 29-23 32-24 31-23 الأغوار الشمالية 37-25 41-26 40-25 رفح 30-22 33-23 32-22



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا نسبيا إلى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة : يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت: يكون الجو حارا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاحد: يكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .