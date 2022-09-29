شؤون فلسطينية

شاهد.. عدد من الإصابات بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل

شاهد.. عدد من الإصابات بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل
من المواجهات المندلعة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة مواطنين في المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال بعد اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل.

وقالت الصحة في تصريح لها: إن "ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وصلت مستشفى دورا الحكومي  خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا جنوب الخليل فجر اليوم".

وأضافت: أنه تم معاينة الإصابات جميعها م قبل الطواقم الطبية، ووصفت حالتها جميعاً  بالمستقرة.

وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع 12 إصابة في الخليل منذ ساعات الفجر حتى السادعة السادسة والربع صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال الاحتلال أغلقت كل مداخل الخليل بحثاً عن المقاومين الذين أطلقوا النار صوب مركبة مستوطنين جنوب المدينة.

وكانت مصادر محلية أفادت بحدوث عملية إطلاق نار تجاه سيارة مستوطنين قرب بلدة خرسا جنوب مدينة دورا بالخليل.


 


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