فتح تدعو لاعتبار الخميس يوم غضب شامل

رام الله - دنيا الوطندعت حركة "فتح" في الضفة الغربية، إلى تصعيد المواجهات، غدا الخميس، واعتباره يوم غضب شامل في جميع نقاط التماس في الضفة الغربية، تنديدا بمجزرة جنين التي ارتكبها جيش الاحتلال.وأهابت في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، بالكل الوطني الفلسطيني المشاركة وفق جدول الفعاليات الذي سيعلن عنه في مختلف المحافظات لكسر مخططات الاحتلال الرامية لتفتيت وحدة الصف والمصير الفلسطيني.وشددت على ضرورة الالتفاف حول خيار شعبنا النضالي وتوفير الحاضنة الحامية لأبناء شعبنا الذين يبذلون الغالي والنفيس دفاعا عن كرامة ومقدرات شعبنا.