طبيب في مجمع فلسطين الطبي يتهم وزارة الصحة بنقله تعسفيًا.. ووكيل الوزارة يرد

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف دكتور الأعصاب زيد غانم، مساء يوم الأربعاء، حقيقة إقالته من عمله في مجمع فلسطين الطبي برام الله من قبل وزارة الصحة، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة لدى الأطباء.وقال الدكتور غانم في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "بالحقيقة تم نقلي من مجمع فلسطين الطبي برام الله إلى مستشفى طولكرم الحكومي وليس إقالتي من العمل بشكل نهائي"، معتبرًا ذلك "عقوبًة ونقلًا تعسفيًا له".وأرجع سبب نقله وفق ترجيحاته لخلاف بينه وبين وكيل وزارة الصحة بالضفة د. وائل الشيخ بسبب مطالبته بعدم كتابة أدوية باهظة الثمن لمرض التصلب اللويحي المزمن (MS)، وهذا ما يثقل كاهل الوزارة.وتابع الدكتور غانم: "عند مطالبتي بتخفيف كتابتي للأدوية باهظة الثمن، كان ردي لهم هو أنني أكتب الدواء الذي يحتاجه المريض وفق حالته الصحية، كما وأنهم مرضى ليسوا بأقربائي"، مضيفًا: "وأسباب أخرى للخلاف هو عدم ردي على اتصال من الدكتور الشيخ لأنني كنت منشغلًا بعيادتي ولا أعرف رقمه الخاص".وختم تصريحاته بالقول: "عند التواصل مع الدكتور الشيخ كشف لي عن قراره بنقلي من مجمع فلسطين الطبي برام الله إلى مستشفى طولكرم"، وتساءل: "لماذا لا توجد طرق أخرى للعقاب مثل التواصل مع إدارتي أو لفت نظر؟".وعند تواصل "دنيا الوطن" مع وكيل وزارة الصحة بالضفة د. وائل الشيخ، والذي بدوره أكد عدم وجود خلافات بينه وبينه الدكتور غانم ليصل به إلى نقله تعسفيًا من مكان عمله في مجمع فلسطين برام الله إلى مستشفى طولكرم.وقال الدكتور الشيخ: إن "ما جرى هو نقل بسبب حاجة مستشفى طولكرم الحكومي لدكتور مخ وأعصاب، بالإضافة إلى أن الدكتور غانم هو من سكان طولكرم وليس رام الله".وأكمل: "نحن قمنا بنقله لهدفين أولهما: حاجة مستشفى طولكرم للدكتور، وثانيهما تقريب المسافة على الدكتور غانم، حيث أنه كان يصرف له 1000 شيكل شهريًا كبدل مواصلات غير راتبه، والذي تم صرف المبلغ له على مدار 10 سنوات مضت طيلة فترة عمله بمجمع فلسطين الطبي".