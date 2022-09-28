شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يصادق على عمليات اغتيال من الجو بالضفة

جيش الاحتلال يصادق على عمليات اغتيال من الجو بالضفة
طائرة مسيرة
رام الله - دنيا الوطن
صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الأربعاء، على مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال من الجو في الضفة الغربية.

ووفق صحيفة (معاريف) فإن كوخافي عقد تقييما للوضع في أعقاب عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين، وأمر بتنفيذ إجراءات مضادة موجهة من الجو في الضفة، بغض النظر عن توقيت العملية.

وقال كوخافي "أنا غير مهتم بالانتخابات، أو الأعياد، أينما توجد معلومات استخبارية عن الإرهابيين، يجب التعامل معهم".

ووافق كوخافي على تنفيذ عمليات اغتيال من الجو في مناطق الضفة، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى للتعامل مع المُسلّحين.

أخبار ذات صلة

طبيب في مجمع فلسطين الطبي يتهم وزارة الصحة بنقله تعسفيًا.. ووكيل الوزارة يرد

طبيب في مجمع فلسطين الطبي يتهم وزارة الصحة بنقله تعسفيًا.. ووكيل الوزارة يرد

منسق الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين يتطلب جهودا دولية جماعية

منسق الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين يتطلب جهودا دولية جماعية

لجنة متابعة الفصائل تعلن الحداد العام وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال

لجنة متابعة الفصائل تعلن الحداد العام وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال

نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الخميس تضامنًا مع جنين

نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الخميس تضامنًا مع جنين

التربية والتعليم: انتظام الدوام الخميس بمدارس الوطن

التربية والتعليم: انتظام الدوام الخميس بمدارس الوطن

إصابة العشرات بينهم صحفي خلال مواجهات على حاجز حوارة

إصابة العشرات بينهم صحفي خلال مواجهات على حاجز حوارة

مصدر يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; سبب إعادة مجموعة من عمال غزة

مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" سبب إعادة مجموعة من عمال غزة

الطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيلي

الطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منسق الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين يتطلب جهودا دولية جماعية

منسق الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين يتطلب جهودا دولية جماعية

نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الخميس تضامنًا مع جنين

نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم الخميس تضامنًا مع جنين

إصابة العشرات بينهم صحفي خلال مواجهات على حاجز حوارة

إصابة العشرات بينهم صحفي خلال مواجهات على حاجز حوارة

الطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيلي

الطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيلي

الهباش يعقب على مجزرة الاحتلال في جنين واقتحامات الأقصى

الهباش يعقب على مجزرة الاحتلال في جنين واقتحامات الأقصى

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في البيرة

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في البيرة

إصابات في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

إصابات في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

الجامعة العربية تعتبر جريمة الاحتلال في جنين جريمة حرب مكتملة

الجامعة العربية تعتبر جريمة الاحتلال في جنين جريمة حرب مكتملة

منوعات

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

عربي

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان