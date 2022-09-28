جيش الاحتلال يصادق على عمليات اغتيال من الجو بالضفة

رام الله - دنيا الوطنصادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الأربعاء، على مخطط لتنفيذ عمليات اغتيال من الجو في الضفة الغربية.ووفق صحيفة (معاريف) فإن كوخافي عقد تقييما للوضع في أعقاب عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين، وأمر بتنفيذ إجراءات مضادة موجهة من الجو في الضفة، بغض النظر عن توقيت العملية.وقال كوخافي "أنا غير مهتم بالانتخابات، أو الأعياد، أينما توجد معلومات استخبارية عن الإرهابيين، يجب التعامل معهم".ووافق كوخافي على تنفيذ عمليات اغتيال من الجو في مناطق الضفة، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى للتعامل مع المُسلّحين.