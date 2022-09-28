شؤون فلسطينية

لجنة متابعة الفصائل تعلن الحداد العام وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال

لجنة متابعة الفصائل تعلن الحداد العام وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية لإعلان الحداد العام في قطاع غزة على أرواح شهداء جنين.

كما من المقرر أن تفتح اللجنة بيت عزاء للشهداء في ساحة الجندي المجهول في غزة اعتباراً من الساعة الرابعة عصر غدٍ الخميس.

ودعت اللجنة جميع قوى وفصائل شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال، وتدفيعه ثمناً باهظاً لاحتلاله وجرائمه واستخفافه بشعبنا وتدنيسه مقدساتنا، وأكدت اعتزازها بمقاومتنا بالضفة الغربية لدورها في مجابهة الاحتلال.

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