(الكابينت) يجتمع الأسبوع القادم لمناقشة ترسيم الحدود وحقل كاريش

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، النقاب أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سينعقد نهاية الأسبوع القادم لمناقشة استخراج الغاز من حقل كاريش، بالإضافة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.ووفقاً للقناة، فإنه على خلفية اقتراب توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سينعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) الأسبوع المقبل.يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى التأهب للدرجة القصوى على الحدود الشمالية خشية تنفيذ حزب الله عمليات ضد أهداف إسرائيلية.