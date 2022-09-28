دولي

(الكابينت) يجتمع الأسبوع القادم لمناقشة ترسيم الحدود وحقل كاريش

(الكابينت) يجتمع الأسبوع القادم لمناقشة ترسيم الحدود وحقل كاريش
الكابينت
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، النقاب أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سينعقد نهاية الأسبوع القادم لمناقشة استخراج الغاز من حقل كاريش، بالإضافة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

ووفقاً للقناة، فإنه على خلفية اقتراب توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سينعقد مجلس الوزراء السياسي والأمني (الكابينت) الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى التأهب للدرجة القصوى على الحدود الشمالية خشية تنفيذ حزب الله عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

أخبار ذات صلة

التعاون الإسلامي تؤكد على أهمية تدريب الدبلوماسيين الشباب من الدول الأعضاء لاكتساب مهارات الوساطة

التعاون الإسلامي تؤكد على أهمية تدريب الدبلوماسيين الشباب من الدول الأعضاء لاكتساب مهارات الوساطة

وزراء الطاقة في 15 دولة أوروبية طالبوا بفرض سقف على سعر كافة الغاز المستورد

وزراء الطاقة في 15 دولة أوروبية طالبوا بفرض سقف على سعر كافة الغاز المستورد

تجاوز الـ 90%.. تصويت المقترعين من ولايات أوكرانية أيدوا الانضمام الى روسيا

تجاوز الـ 90%.. تصويت المقترعين من ولايات أوكرانية أيدوا الانضمام الى روسيا

إعصار &#34;أيان&#34; يقطع الكهرباء عن دولة ويغرقها بالظلام

إعصار "أيان" يقطع الكهرباء عن دولة ويغرقها بالظلام

الرئيس عباس يهنئ الرئيس الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

الرئيس عباس يهنئ الرئيس الإسرائيلي بحلول رأس السنة العبرية

روسيا تنظر في ضم أراض جديدة إليها

روسيا تنظر في ضم أراض جديدة إليها

السويد والدنمارك في حالة طوارئ بعد تسرب للغاز في &#34;نورد ستريم 1&#34;

السويد والدنمارك في حالة طوارئ بعد تسرب للغاز في "نورد ستريم 1"

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سنستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: سنستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة العشرات بينهم صحفي خلال مواجهات على حاجز حوارة

إصابة العشرات بينهم صحفي خلال مواجهات على حاجز حوارة

الطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيلي

الطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيلي

الهباش يعقب على مجزرة الاحتلال في جنين واقتحامات الأقصى

الهباش يعقب على مجزرة الاحتلال في جنين واقتحامات الأقصى

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في البيرة

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في البيرة

إصابات في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

إصابات في هجوم للمستوطنين على قرية مادما جنوب نابلس

الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال في جنين وتطالب بموقف دولي لصد العدوان

الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال في جنين وتطالب بموقف دولي لصد العدوان

شاهد: تجمع أهالي زارعي القوقعة بغزة ينظمون وقفة أمام مقر العلاج بالخارج

شاهد: تجمع أهالي زارعي القوقعة بغزة ينظمون وقفة أمام مقر العلاج بالخارج

جماهيرية حاشدة تشيع جثامين الشهداء الأربعة في جنين

جماهيرية حاشدة تشيع جثامين الشهداء الأربعة في جنين

منوعات

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

عربي

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان