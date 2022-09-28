مصدر يكشف لـ "دنيا الوطن" سبب إعادة مجموعة من عمال غزة

وأوضح المصدر أن سبب عودة العمال، هو العدد الكبير الذي تواجد في المعبر اليوم بعد عودة العمل به عقب فترة الإغلاق بسبب الأعياد اليهودية، بالإضافة لانتهاء العمل في المعبر من الجانب الإسرائيلي عند الساعة الثالثة عصراً.



وأضاف أن العمال الذين عادوا لداخل القطاع، بإمكانهم المغادرة للعمل في الداخل المحتل بشكل طبيعي فجر غدٍ الخميس، علماً أن هناك مجموعة جديدة تغادر للعمل لأول مره بعد تلقيها التصاريح الأسبوع الماضي.



يشار إلى أن نحو 17 ألف عامل من قطاع غزة، يعملون في الداخل المحتل، عقب قرار الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي زيادة الكوتة بـ 1500 تصريح جديد.





جدير بالذكر أن العمل في معبر بيت حانون/ إيرز للعمال المغادرين من غزة يستمر حتى الساعة الثالثة عصراً، بينما يستمر العمال به في وجه العائدين للقطاع حتى السادسة مساءاً.





خاص دنيا الوطن - تامر عليانعلمت "دنيا الوطن" من مصدر فلسطيني أن السبب الرئيس لعودة عدد كبير من عمال قطاع غزة، من معبر بيت حانون/ إيرز ليس لأسباب أمنية أو إغلاق للمعبر.