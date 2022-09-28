الطيراوي ينعى شهداء جنين ويطالب بتدخل دولي لصد العدوان الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنعلق اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح على جريمة إعدام الاحتلال لأربعة شبان في مدينة جنين، صباح اليوم الأربعاء.وقال الطيراوي: إن "جريمة الاحتلال في جنين تأكيد على حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية من قمع وتنكيل واعتداءات على أبناء شعبنا والمقدسات الدينية".وأضاف: "اليوم لا نريد من دول العالم والجميع الإدانة والاستنكار فقط، بل ما نريده تدخلًا حقيقًا لصد العدوان على شعبنا، الذي لطالما يحلم بالعيش على أرضه بكرامة ويقيم دولته الفلسطينية".وتابع الطيراوي: "الاحتلال بجريمته يحاول يثبت للعالم أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إسرائيل لا مجتمع دولي ولا مؤسسات حقوقية، وهذا مستحيل أمام المقاومة الشعبية المدافعة عن الأرض والوطن".وتساءل: "لماذا يكتب على شبابنا الموت والاعتقال والتنكيل، والجميع يعيش في بلاده عزيزًا وبلدانهم مستقلة لا وجود للاحتلال فيها، هذا الأمر الذي يدفع نحو ضرورة إنهاء الاحتلال على أرضنا".وختم الطيراوي: "نعزي أنفسنا برحيل أربعة من فخر الشباب الفلسطيني، وعلى أبناء شعبنا وكل قواه الوطنية عدم الوقوف ساكتين في وجه هذه الاعتداءات المدانة والمرفوضة، كما وعلى العالم ألا يقف مشاهدًا أمام هذه الجرائم".