هل ستنخفض أسعار الوقود والغاز الشهر المقبل؟

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامتوقع رئيس جمعية أصحاب البترول بغزة أحمد الحلو، اليوم الأربعاء، بانخفاض أسعار السولار والبنزين وارتفاع الغاز بإسرائيل، وذلك بدءً من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.وقال الحلو في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن إسرائيل قررت خفض ما قيمته 60 أغورة للتر الواحد"، مشددًا أن أسعار الوقود عالميًا شهدت انخفاضًا طفيفًا بالفترة الأخيرة.وأضاف: "عقب انخفاض أسعار البنزين والسولار في إسرائيل، تشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك ارتفاع بأسعار الغاز بدءً من الشهر المقبل"، متابعًا: "هذه المعلومات حتى اللحظة وقد تتغير حال طرأ جديد".وفيما يخص قطاع غزة والضفة، أوضح أن هذا التغيير بالأسعار لدى إسرائيل فقط وليس معروف لدينا ما هو حال الأسعار بعد قرار إسرائيل، خاصة وأن قطاع غزة يستورد السولار والبنزين من الجانب المصري ولا يعتمد على الإسرائيلي فقط.واختتم الحلو تصريحاته، بالقول، إنه "ليس من المتوقع أن يشهد قطاع غزة ارتفاعًا في أسعار الغاز، خاصة وأن القطاع لا يحتمل أي زيادة بالأسعار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والمتردي".