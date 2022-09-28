الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة رغم قرار الإفراج المسبق عنه



بدورها، قال وزارة الأسرى والمحررين بغزة إن توجيه قضية بتهمة للأسير خليل عواودة هو انقلاب وتنصل من الاتفاق الذي تم الشهر الماضي والذي بموجبه أوقف الأسير العواودة إضرابه عن الطعام مقابل الإفراج عنه بتاريخ 2/10/2022.



وأكدت أن هذا التطور الخطير يعني أن الاحتلال لن يفرج عن الأسير العواودة في الموعد المتفق عليه إلا بقرار من المحكمة التي تنظر في القضية الجديدة ومن المرجح أن يتم تمديد اعتقاله.



يذكر أن الأسير عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 171 يوماً بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.



رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسير خليل محمد عواودة ليوم الأحد المقبل 02/10/2022 بحجة ضبط هاتف بحوزته كان يتواصل به مع عائلته.وقالت مؤسسة مهجة القدس في تصريح صحفي، إن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الأسير خليل محمد عواودة ليوم الأحد المقبل بحجة ضبط هاتف كان يتواصل فيه مع عائلته أثناء نقله من مستشفى أساف هروفيه إلى سجن عيادة الرملة بعد تحسن وضعه الصحي".