شؤون فلسطينية

(أونروا): استئناف صرف تعويضات نقدية للمتضررين من عدوان 2021

(أونروا): استئناف صرف تعويضات نقدية للمتضررين من عدوان 2021
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تستأنف وكالة (أونروا) صرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة من عدوان مايو/2021، وذلك استكمالاً لجهودها في عملية إعادة إعمار المنازل التي دُمرت.

وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها ستقوم غداً الخميس بصرف مساعدات نقدية للعائلات المتضررة من خلال البنوك، حيث ستتسلم 42 عائلة جديدة دفعة أولى لإعادة الإعمار ليصل بذلك العدد الإجمالي للأسر المستفيدة إلى 534 عائلة، بينما ستتمكن 120 عائلة من ضمن هذه العائلات من تحصيل الدفعات المتبقية لها حسب نسبة إنجاز أعمال البناء.

كما ستستمر (أونروا) في دفع بدل إيجار لعدد 552 عائلة عن الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2022.

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