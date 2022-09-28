شؤون فلسطينية

الجامعة العربية تعتبر جريمة الاحتلال في جنين جريمة حرب مكتملة

الجامعة العربية تعتبر جريمة الاحتلال في جنين جريمة حرب مكتملة
الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة جنين، والذي يأتي في سياق الحرب الرسمية المستمرة للاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن هذه المجزرة البشعة تعد من جرائم الحرب المكتملة الأركان، من خلال الإعدامات الميدانية المباشرة والاستباحة لدماء أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الدموي بما رافقه من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالب أبو علي، بضرورة موقف دولي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي، والخروج عن الصمت وتقاعس التنظيم الأممي عن تحمل مسؤولياته في وقف العدوان ومساءلة الاحتلال أمام العدالة الدولية وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله.

وقال الأمين العام المساعد، "إن هذه الجرائم تتطلب ضرورة المساءلة أمام جهات العدالة الدولية المختصة، داعيا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا العدوان".

و تابع، "إن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت صباح اليوم في جنين وما سبقها من عمليات هي جرائم مروعة يتوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية".

 

و أكد، تضامن الأمة العربية ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة ونضاله المشروع وإجلالها لتضحياته، مطالبا بضرورة وقف هذا العدوان الهمجي وتفادي تعريض المنطقة برمتها لمزيد من المضاعفات والتداعيات البالغة الخطورة وانعكاسها على الأمن والسلم العالميين.

وأعرب أبو علي، عن تعازيه لعائلات الشهداء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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