النخالة: سنقوم بواجباتنا وسنرد على جرائم الاحتلال
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين، والضفة الغربية، "لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي".
وأضاف النخالة في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء : "سنقوم بواجباتنا والرد على هذه الجرائم"، مؤكداً أن وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولويات الحركة.
وتقدّم النخالة بالعزاء للشعب الفلسطيني، وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في جنين اليوم.
جاء ذلك بعدما استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ.
التعليقات