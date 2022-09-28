النخالة: سنقوم بواجباتنا وسنرد على جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين، والضفة الغربية، "لن تجعلنا نقف مكتوفي الأيدي".وأضاف النخالة في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء : "سنقوم بواجباتنا والرد على هذه الجرائم"، مؤكداً أن وحدة الشعب الفلسطيني ستبقى في سلم أولويات الحركة.وتقدّم النخالة بالعزاء للشعب الفلسطيني، وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في جنين اليوم.جاء ذلك بعدما استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، صباح اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة منزل واستهدافه بصاروخ.