قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي عقب اجتماعها الأسبوعي

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بالترحم وقراءة الفاتحة على شهداء شعبنا في جنين الذين ارتقوا صباح اليوم.وتوقفت اللجنة عند الذكرى الثانية والعشرين لانتفاضة الأقصى كمحطة فارقة في تاريخ شعبنا، الذي انتفض في وجه اقتحام شارون للمسجد الأقصى، مؤكدة أن الاقتحامات التي تتم حاليا تأتي في ذات السياق ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير واقع عروبة مدينة القدس وإسلامية المسجد الأقصى، مشيدة بهبة شعبنا في وجه هذه المخططات وقدرته على إفشالها.وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشئون الإدارية، والبنية التحتية، والابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.وقررت اللجنة إطلاق اسم الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على مدرسة الأوقاف الشرعية، تقديرا لمسيرته العلمية والعملية الزاخرة في خدمة الأمة الإسلامية.ووافقت على إجراءات وزارة الصحة لاستقطاب كفاءات طبية نوعية ونادرة للعمل في الوزارة خلال 2023م.وتم المصادقة على دليل إجراءات اعتماد اللوائح والأنظمة الحكومية، المقدم من ديوان الفتوى والتشريع.واتخذت قرار بتوفير الاحتياجات الطارئة من المدربين لمراكز التدريب المهني بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية.كما قررت تخفيض قيمة التأمين الصحي لمن يتلقى مخصصات مالية مقطوعة، بالإضافة لإنشاء عيادة طبية مركزية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لتقديم الخدمة الصحية للنزلاء.واتخذت قرارا بتشكيل لجنة برئاسة ديوان الموظفين العام، لإعداد جدول التشكيلات الوظيفية لوظائف الخدمة المدنية للعام 2023م.وتم إقرار توصيات لجنة مكافحة المفرقعات والألعاب النارية.كما جرى تطبيق نظام النقاط التراكمية المحوسبة للتعامل مع السائقين المخالفين على الطرق بدءاً من 01/01/2023م.وقررت اللجنة تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي، برئاسة مسئول لجنة البنية التحتية وعضوية عدد من الجهات الحكومية والأهلية.وجرى كذلك اعتماد خطة معالجة إشكاليات خطوط الكهرباء في ميناء غزة.وأقرت إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم شروط التقاعد، بناءً على طلبهم.