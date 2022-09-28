شاهد: تجمع أهالي زارعي القوقعة بغزة ينظمون وقفة أمام مقر العلاج بالخارج

خاص دنيا الوطن-سندس الخطيب

نظم تجمع أهالي زارعي القوقعة، بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر العلاج بالخارج للحصول على تغطيات مالية لاستبدال أجهزة أطفالهم المتعطلة عن العمل وإيجاد بيئة تعليمة مناسبة.





وناشد أهالي الأطفال، الرئيس محمود عباس، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارتي الصحة و التعليم، للوقوف بجانب أطفالهم مؤكدين على أن ذلك من أبسط حقوقهم.





وبيّن أحد الأهالي أن الأطفال الذين قاموا بزراعة قوقعة يحتاجون لتغير أجهزتهم بعد خمس سنوات من العملية مشيراً إلى وجود تحويلات لديهم لاستبدال الأجهزة ولم يحصلوا على تغطيات ماليه لها عليها حتى الآن.





من جهتها، أضحت أخصائية النطق، رضا سكيك، خلال تواجدها بالوقفة أن الطفل الذي يعمل على زرع قوقعة وبعد ذلك يفقد السمع بسبب تعطلها، يؤدي لأمراض نفسية لدى الطفل .





وطالب الأهالي الحكومة والوزارات بتوفير بدل للأجهزة وقطع غيار لها، وتوفير بيئة تعليمة ملائمة لأطفالهم، وتوفير مساعدات لهم من وزارة التنمية الاجتماعية مؤكدين على أن الطفل الذي يعاني من الإعاقة السمعية يحتاج (500-1000) مصاريف شهريا.











