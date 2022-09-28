جماهيرية حاشدة تشيع جثامين الشهداء الأربعة في جنين

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة غاضبة، اليوم الأربعاء، جثامين الشبان الأربعة الذين استشهدوا اليوم، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال ووحداتها المستعربة، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان في مدينة جنين بمشاركة آلاف المواطنين، وهم يرفعون جثامين الشهداء على الأكتاف ملفوفة بالأعلام الفلسطينية.وردد المشاركون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ليتمكن شعبنا من التصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه المستمر وجرائمه التي ترتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها.وجابت مسيرة الشهداء شوارع جنين ومن ثم تم نقل جثامين الشهداء كل إلى مسقط رأسه في المدينة ومخيمها وقرية عنزة، ليتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل ذويهم وأصدقائهم، ومن ثم أداء الصلاة على جثاميهم فيما بعد .والشهداء الأربعة هم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد أبو ناعسة، من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاما).