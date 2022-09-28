شؤون فلسطينية

البرغوثي: الشباب الثائر في الضفة الغربية بيئة خصبة للمقاومة

البرغوثي: الشباب الثائر في الضفة الغربية بيئة خصبة للمقاومة
فادية البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إن فضاء الضفة الغربية الواسع وجبالها الشامخة وشبابها الثائر، بيئة خصبة للمقاومة الفلسطينية، وذلك بعد استشهاد أربعة مقاومين صباح اليوم خلال اشتباكات مع الاحتلال في جنين. 

وأكدت البرغوثي أن ممارسات الاحتلال لن توقف المقاومة، فزواله هو الشرط الوحيد لوقفها، مضيفة أن "اعتداءات الاحتلال وبطشه وامتداده كالسرطان ينهش جسد هذا الوطن، جعل شباب الضفة الأحرار يقفون كالطود الشامخ أمام هذا الجبروت".

 وتابعت: "على الاحتلال أن يدرك أن أساليب بطشه كافة من
اعتقال وقتل وترويع وهدم منازل، لم ولن ترهب المقاوم الفلسطيني، ولن تصنع منه أداة في يد الاحتلال وأذنابه". 

وشددت البرغوثي على أن ما تعكسه ساحة الضفة معادلة واضحة، أنه كلما اشتد بطش الاحتلال، كلما ازداد الشباب الفلسطيني صلابة وعناداً، معتبرة أن جنين حالة تتنامى ودماء شبابها المقاوم شرارة تنذر بانتفاضة قادمة. 

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أربعة شبان وإصابة نحو 44 آخرين خلال المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اندلعت بمخيم جنين.  

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة منزل عائلة الشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب، واستهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

أخبار ذات صلة

شاهد: تجمع أهالي زارعي القوقعة بغزة ينظمون وقفة أمام مقر العلاج بالخارج

شاهد: تجمع أهالي زارعي القوقعة بغزة ينظمون وقفة أمام مقر العلاج بالخارج

جماهيرية حاشدة تشيع جثامين الشهداء الأربعة في جنين

جماهيرية حاشدة تشيع جثامين الشهداء الأربعة في جنين

مركز فلسطين: 136 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2489 امرأة

مركز فلسطين: 136 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2489 امرأة

منظمات المجتمع المدني ترفض قرار مجلس الوزراء بشأن الشركات غير الربحية

منظمات المجتمع المدني ترفض قرار مجلس الوزراء بشأن الشركات غير الربحية

فتح: مجزرة الاحتلال في جنين لن تزيدنا إلا إصراراً على مقاومته حتى نيل الحريةً

فتح: مجزرة الاحتلال في جنين لن تزيدنا إلا إصراراً على مقاومته حتى نيل الحريةً

&#34;الديمقراطية&#34;: الانتفاضة الثانية أعلنت قبل أكثر من عقدين من الزمن وفاة أوسلو ومساره

"الديمقراطية": الانتفاضة الثانية أعلنت قبل أكثر من عقدين من الزمن وفاة أوسلو ومساره

المالكي لدى لقاء &#34;الفيدرالية الدولية&#34;: إن لم يردع الاحتلال سيستمر بإغلاق منظمات ومؤسسات فلسطينية

المالكي لدى لقاء "الفيدرالية الدولية": إن لم يردع الاحتلال سيستمر بإغلاق منظمات ومؤسسات فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: أرواح شهداء جنين بذكرى انتفاضة الأقصى تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال

"العربية الفلسطينية": أرواح شهداء جنين بذكرى انتفاضة الأقصى تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: تجمع أهالي زارعي القوقعة بغزة ينظمون وقفة أمام مقر العلاج بالخارج

شاهد: تجمع أهالي زارعي القوقعة بغزة ينظمون وقفة أمام مقر العلاج بالخارج

مركز فلسطين: 136 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2489 امرأة

مركز فلسطين: 136 ألف حالة اعتقال منذ انتفاضة الأقصى بينهم 2489 امرأة

البرغوثي: الشباب الثائر في الضفة الغربية بيئة خصبة للمقاومة

البرغوثي: الشباب الثائر في الضفة الغربية بيئة خصبة للمقاومة

&#34;الديمقراطية&#34;: الانتفاضة الثانية أعلنت قبل أكثر من عقدين من الزمن وفاة أوسلو ومساره

"الديمقراطية": الانتفاضة الثانية أعلنت قبل أكثر من عقدين من الزمن وفاة أوسلو ومساره

المالكي لدى لقاء &#34;الفيدرالية الدولية&#34;: إن لم يردع الاحتلال سيستمر بإغلاق منظمات ومؤسسات فلسطينية

المالكي لدى لقاء "الفيدرالية الدولية": إن لم يردع الاحتلال سيستمر بإغلاق منظمات ومؤسسات فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: أرواح شهداء جنين بذكرى انتفاضة الأقصى تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال

"العربية الفلسطينية": أرواح شهداء جنين بذكرى انتفاضة الأقصى تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال

&#34;حماية&#34; يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس

"حماية" يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس

القوى والفعاليات في الخليل تعلن الحداد ومالاضراب الشامل - بيان عاجل

القوى والفعاليات في الخليل تعلن الحداد ومالاضراب الشامل - بيان عاجل

منوعات

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

اتهامات جادة ضد سمية الخشاب ورانيا يوسف بالسرقة

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: نسرين طافش تحسم خبر طلاقها من جديد

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: هالة فاخر تحدث ضجة بسبب خلعها للحجاب بعد سنوات من ارتدائه

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

شاهد: كيف رد تيم حسن على شائعات انفصاله عن وفاء الكيلاني

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

بعد غياب عامين.. زينة تعود في رمضان المقبل بعمل قوي مع هذا الفنان

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد: منة عرفة تكشف عن سبب وحيد ومشترك لانفصالها في علاقاتها السابقة

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد كيف قررت بسمة بوسيل نفي شائعات طلاقها من تامر حسني

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: رهف القحطاني تعرض نفسها للانتقاد بعد ارتدائها للعقال والغترة

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: صور صادمة لابن ماجي بو غصن وهو برفقتها

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

شاهد: مراحل تغير شكل أصالة نصري الصادم من بداياتها الفنية

عربي

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

اليمن: المبعوث الأممي يدعو إلى تمديد الهدنة لفترة أطول

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

بإجراءات أمنية مشددة.. العراق يتأهب لجلسة البرلمان

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

وزير الخارجية الجزائري: ترشح الجزائر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن يحظى بدعم عربي وإفريقي

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان

بأمر ملكي.. إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعوي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان