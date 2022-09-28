البرغوثي: الشباب الثائر في الضفة الغربية بيئة خصبة للمقاومة





وأكدت البرغوثي أن ممارسات الاحتلال لن توقف المقاومة، فزواله هو الشرط الوحيد لوقفها، مضيفة أن "اعتداءات الاحتلال وبطشه وامتداده كالسرطان ينهش جسد هذا الوطن، جعل شباب الضفة الأحرار يقفون كالطود الشامخ أمام هذا الجبروت".





وتابعت: "على الاحتلال أن يدرك أن أساليب بطشه كافة من

اعتقال وقتل وترويع وهدم منازل، لم ولن ترهب المقاوم الفلسطيني، ولن تصنع منه أداة في يد الاحتلال وأذنابه".





وشددت البرغوثي على أن ما تعكسه ساحة الضفة معادلة واضحة، أنه كلما اشتد بطش الاحتلال، كلما ازداد الشباب الفلسطيني صلابة وعناداً، معتبرة أن جنين حالة تتنامى ودماء شبابها المقاوم شرارة تنذر بانتفاضة قادمة.





وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أربعة شبان وإصابة نحو 44 آخرين خلال المواجهات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي اندلعت بمخيم جنين.





واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ومحاصرة منزل عائلة الشهيد رعد خازم منفذ عملية ديزنغوف بتل أبيب، واستهدافه بصاروخ مضاد للدروع.



رام الله - دنيا الوطنقالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي، إن فضاء الضفة الغربية الواسع وجبالها الشامخة وشبابها الثائر، بيئة خصبة للمقاومة الفلسطينية، وذلك بعد استشهاد أربعة مقاومين صباح اليوم خلال اشتباكات مع الاحتلال في جنين.