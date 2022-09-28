"العربية الفلسطينية": أرواح شهداء جنين بذكرى انتفاضة الأقصى تأكيد على استمرار المعركة مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة العربية الفلسطينية شهداء مخيم جنين الثلاثة الذين استشهدوا صباح اليوم في أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم.وأكدت أن "جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا وتزيده إصراراً على مواصلة نضاله حتى تحقيق كامل الأهداف التي آمن بها الشعب الفلسطيني وقضى الشهداء في سبيلها".وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن "دماء الشهداء فتحي حازم، ومحمد ألونة، وأحمد علاونة، التي سالت في مخيم جنين اليوم وسقوط عشرات الجرحى، التي تتزامن مع ذكرى انطلاقة انتفاضة الأقصى تؤكد أن المعركة مع الاحتلال مستمرة وطويلةوشعبنا الفلسطيني متمسك بتحقيق النصر مهما بلغت التضحيات".وأضافت الجبهة أن هذه الجريمة تعيد للأذهان الصورة البشعة واللحظات المستفزة التي قام بها المجرم شارون وقطعان مستوطنيه عندما اقتحم المسجد الاقصى بحماية شرطة الاحتلال، والتي لا زالت تتكرر يوميا بل وتتصاعد في هذه الأيام من قبلمستوطني الاحتلال، في انتهاك سافر لحرمة المقدسات الاسلامية ومحاولات فرض أمر واقع على القدس.وأوضحت أن تكرار "هذا المشهد المستفز يوميا لاقتحام قطعانالمستوطنين للمسجد الاقصى *يؤكد أن المعركة لا زالت مستمرة مع الاحتلال، وتتطلب إعادة توحيد الصفوف وانهاء الانقسام وتهيئة النفس لمرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال عنوانها الدفاع عن القدس ومقدساتها".وأكدت أن الصمود الأسطوري والنضالي لشعبنا الفلسطيني في القدس، وأثبت أن شعبنا الفلسطيني قادر على صد ومواجهة كل المخططات والمؤامرات التي يحاول الاحتلال فرضها بالغطرسةوالعنجهية الاستعمارية في إصرار على تهويد مدينة القدس الشريف وعزلها عن محيطها العربي وطمس هويتها والتضييق على سكانها، واستمراره في انتهاج سياسة المماطلة والتنكر لحقوق شعبنا الوطنية الثابتة، ويواصل سياسة القتل والاعتقالوالهدم والتهجير القسري التي لا يمكن ان تكسر ارادة شعبنا في الدفاع عن مقدساته وثوابته وحقوقه الوطنية وسيواصل نضاله المشروع حتى تحقيقها كاملة دون انتقاص.ودعت إلى "استمرار المقاومة الشعبية كخيار نضالي وشعبي في كافة المناطق الفلسطينية والمحافل الدولية *رفضاً لكل اجراءات الاحتلال وسياساته وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا ودعماً لنضاله المشروع حتى نيل حقوقه كاملة".وتوجهت الجبهة، بالتحية إلى شعبنا العظيم في كل مكان، وإ**لى أرواح شهداء جنين والوطن، مؤكدين لهم أن شعبنا الفلسطيني سيبقى على العهد والقسم، في مواصلة النضال وعلى ذات الدرب الذي قضوا شهداءنا الأبطال من أجله حتى تحقيق الأهداف الوطنية.كما توجهت بالتحية إلى أسيراتنا وأسرانا البواسل القابعينخلف قضبان القهر في سجون الاحتلال مؤكدين لهم انه لن يهدأ لنا بال حتى ينعموا بالحرية.